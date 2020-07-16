نائب رئيس الجمهورية:يدين هجوم المليشيات على مأرب والمملكة بالصواريخ البالستية و يعدة تنفيذا لمخطط إيراني

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أدان نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن، استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران إطلاقها للصواريخ الباليستية والطيران المسير باتجاه الأعيان المدنية في السعودية.
وقال الفريق محسن: «إن تلك الحوادث المتكررة تؤكد تبعية هذه الميليشيات للنظام الإيراني ورفضها كل مبادرات السلام».
جاء ذلك وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، خلال اتصال هاتفي أجراه نائب الرئيس اليمني، بمحافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، للاطلاع على المستجدات وتطورات الأوضاع في المحافظة.
وثمن الفريق محسن جهود وتضحيات الجيش في بلاده في مواجهة اعتداءات وصلف الميليشيات الانقلابية المدعومة من إيران.
وقال: «إن ما تتعرض له محافظة مأرب وعدد من المناطق اليمنية من اعتداءات إجرامية بالطيران المسير والصواريخ الباليستية من قبل ميليشيا الحوثي يعد امتدادا وتنفيذا للمخطط الإيراني في محاولات حثيثة للعبث بأمن اليمن والمنطقة».