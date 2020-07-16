مشروع نيوم السعودي يعلن عن فرص عمل ويطرح طريقة التقديم شاهد...الطفل المعجزة على يوتيوب يجمع 26 مليون مشترك ويكسب 26مليون دولار إدرة ترامب تمنع ملايين الصينيين من دخول الأراضي الأمريكية نائب رئيس الجمهورية:يدين هجوم المليشيات على مأرب والمملكة بالصواريخ البالستية و يعدة تنفيذا لمخطط إيراني حملات حوثية مسعورة ومفاجئة تستهدف الأسواق والمتاجر في أحياء صنعاء فريق أممي خلال اسابيع لإصلاح الناقلة في صافر ومجلس الأمن الدولي يحذر ارتفاع اصابات ”كورونا“ في اليمن الى 1526 حالة والصين ترسل 25 ألف كمامة ”علي محسن“ يشيد بقبائل مأرب و”العرادة“ يؤكد ”سيظل أبناء مأرب نموذجاً في الوفاء والذود عن الجمهورية“ علماء يكشفون حالة الكون قبل الانفجار العظيم .. وسر الطاقة المظلمة توضيح هام من الجوازات السعودية بشأن آلية الحصول على الموافقة للسفر خارج المملكة
قالت مصادر محلية ان مليشيات الحوثي شنت خلال اليومين الأخيرين حملات تعسف واسعة استهدفت متاجر بيع الملابس النسائية بذريعة أنها تحاكي «الموضة الغربية» وتخالف تعليمات زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي فيما يتعلق بأشكال الملابس التي سمح بارتدائها.
وأكدت المصادر أن الحملات الحوثية استهدفت الأسواق والمتاجر في أحياء صنعاء القديمة وسعوان والزمر والسنينة وهائل وشارع جمال، وأسفرت عن مصادرة وإحراق المعروض من الملابس وتغريم ملاك المحلات مبالغ مالية.
وأكد ملاك المتاجر الذين طالتهم يد النهب أن المسلحين الحوثيين وخلال حملتهم المسعورة والمفاجئة التي شنوها صادروا دون وجه حق المعروض من الملابس وأجبروهم على دفع مبالغ وصفها مسلحو الجماعة بـ«التأديبية».
ومع تنامي حالة السخط في أوساط اليمنيين جراء ممارسات النهب المنظم من قبل الميليشيات والتي طالت ممتلكات الناس ومصادر رزقهم وفرضت عليهم كلفة المشاركة في الحرب من أموالهم الخاصة، اتهم ملاك المتاجر الجماعة الحوثية بـ«الإرهاب» وقالوا إن «سلوكها لا يختلف كثيرا عن سلوك تنظيم (داعش) الإرهابي».
وأشاروا إلى إن حملات الاستهداف والجباية والنهب والاعتداء على الحريات الشخصية وممتلكات وأموال اليمنيين تؤكد أن تلك الجماعة عبارة عن عصابة إرهابية مجرمة وباغية ومنغلقة على نفسها.