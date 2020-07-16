فريق أممي خلال اسابيع لإصلاح الناقلة في صافر ومجلس الأمن الدولي يحذر

الخميس 16 يوليو-تموز 2020 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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أبلغ مارك لوكوك، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، بأن فريقا من الخبراء التقنيين الأمميين سيصل خلال أسابيع، إلى ناقلة النفط "صافر" قبالة سواحل اليمن، للحيلولة دون وقوع كارثة بيئية في المنطقة.

جاء ذلك خلال جلسة للمجلس حول الأزمة اليمنية، عبر دائرة تلفزيونية، توقفت أكثر من مرة بسبب أعطال فنية خاصة بالبث التلفزيوني.

وقال لوكوك إن تسرب مياه البحر (الأحمر) إلي غرفة محرك الناقلة "صافر"، في 27 مايو/أيار الماضي، "جعلنا أقرب من أي وقت مضى إلى كارثة بيئية، خاصة وأنه منذ تصاعد الصراع في اليمن، منذ نحو 6 سنوات، لم تجر أي صيانة للناقلة".

وترسو هذه الناقلة قبالة ميناء رأس عيسى في محافظة الحُديدة (غرب)، منذ اندلاع الأزمة اليمنية، وتواجه خطر الانفجار أو تسريب حمولتها، المقدرة بنحو 1.5 مليون برميل من النفط الخام، جراء تعرض هيكلها الحديدي للتآكل والتحلل بسبب غياب الصيانة.

وأضاف أن "مليشيات الحوثي أكدت كتابيا أنها ستقبل بعثة الأمم المتحدة المخطط لها منذ وقت طويل للوصول إلى الناقلة، والتي نأمل أن تتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة".

وكانت جماعة الحوثي، المسيطرة على الحُديدة، تشترط بيع نفط خزان الناقلة لصالحها، وهو ما ترفضه الحكومة، ما جعل الأزمة تستمر سنوات.

وتابع: "نتفهم أن الدول الأعضاء تعمل على الانتهاء من التمويل لدفع تكاليف بعثة الأمم المتحدة، والتي ستشمل في المرحلة الأولى تقييما فنيا وأي إصلاحات أولية".