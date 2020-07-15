ارتفاع اصابات ”كورونا“ في اليمن الى 1526 حالة والصين ترسل 25 ألف كمامة

الأربعاء 15 يوليو-تموز 2020 الساعة 11 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أعلنت السلطات الصحية التابعة للحكومة المعترف بها دولياً في اليمن، الأربعاء 15 يوليو/تموز، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 1526 حالة.

وقالت السلطات الصحية انها سجلت 10 إصابات جديدة في محافظتي حضرموت وتعز، كما سجلت 4 وفيات جديدة، ليرتفع عدد الوفيات في المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى 433 وفاة.

في مقابل ذالك ارتفه عدد المتعافين إلى 694 بعد تسجيل 9 حالات تعاف جديدة في محافظات شبوة وتعز وحضرموت.

في السياق، تسلم وزير الصحة في الحكومة المعترف بها دولياً، الأربعاء، مساعدات طبية مقدمة من الصين، وذلك أثناء استقباله السفير الصيني لدى اليمن، كانغ يونغ.

وقالت وكالة "سبأ"، إن المساعدات تتكون من 25 ألف كمامة طبية عادية، و600 درع طبي واق، و600 نظارة، بالإضافة إلى مستلزمات طبية للعاملين في القطاع الصحي.

وأكد السفير الصيني أن هناك مساعدات طبية أخرى ستصل إلى اليمن خلال الأيام القادمة.