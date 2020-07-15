”علي محسن“ يشيد بقبائل مأرب و”العرادة“ يؤكد ”سيظل أبناء مأرب نموذجاً في الوفاء والذود عن الجمهورية“

الأربعاء 15 يوليو-تموز 2020 الساعة 10 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أشاد نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، الاربعاء 15 يوليو/تموز، بالجهود المبذولة والملاحم الخالدة التي يسجلها أبطال الجيش بمساندة رجال القبائل في مواجهة اعتداءات وصلف الميليشيات الانقلابية المدعومة من إيران.

جاء ذلك، خلال اتصالاً هاتفياً بمحافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة للاطلاع على المستجدات وسير الأوضاع وجهود التنمية والبناء، بحسب وكالة الأنباء سبأ.

وأكد نائب الرئيس ان التحام أبناء محافظة مأرب بمختلف مكوناتها وأطيافها المجتمعية والسياسية ووقفتهم الشجاعة إلى جوار أبطال الجيش ستظل جميعها مواقف ناصعة وتاريخية تحتفظ بها صفحات الجمهورية وسفرها الخالد.

ونوه ”علي محسن“ إلى ما تتعرض له المحافظة وعدد من المناطق اليمنية من اعتداءات إجرامية بالطيران المسير والصواريخ الباليستية من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية.

من جانبه، أكد محافظ المحافظة بأن أبناء مأرب وأبطال الجيش والأمن سيظلون نموذجاً في الوفاء والقيام بواجبهم الوطني وحماية المكتسبات والذود عن الجمهورية، معبراً عن بالغ التقدير لاهتمام ومتابعة القيادة السياسية.