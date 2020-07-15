توضيح هام من الجوازات السعودية بشأن آلية الحصول على الموافقة للسفر خارج المملكة

الأربعاء 15 يوليو-تموز 2020 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 400

كشفت المديرية العامة للجوازات طريقة الحصول على موافقة للسفر الدولي خارج المملكة، والذي يُسمح به للحالات الإنسانية والاستثنائية فقط.

وأجاب حساب “الجوازات” على “تويتر” عن استفسار رسائل عن كيفية السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لغرض الدراسة التي اقترب موعدها، وأنه أُبلغ بضرورة الحصول على تصريح.

وبيّن الحساب أن السفر يخص الحالات الإنسانية والاستثنائية، ويكون عبر توجيه برقية لوزارة الداخلية أو وزارة الصحة، على الرقم (969) تتضمن الطلب بشكل واضح، مع إرفاق المبررات.