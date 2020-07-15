مليشيا ”الانتقالي الإماراتي“ تواصل ملاحقة مسؤولي ”الشرعية“ في سقطرى وتعتقل ”بن غانم“

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تشن مليشيا ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، المدعوم إماراتيا، حملة اعتقالات ومطاردات لمن تبقى من المسؤولين المحليين في محافظة أرخبيل سقطرى؛ الرافضين لانقلابهم.
مصادر حكومية قالت لـ”مأرب برس“، ان مليشيا الانتقالي الاماراتي اعتقلت، اليوم الاربعاء، مدير امن ميناء سقطرى الملازم/ عبدالمعين بن غانم.
وأكدت المصادر ان المليشيا تواصل ملاحقة مدير فرع مصلحة الهجرة والجوازات في سقطرى "علي سالم السقطري" لاعتقاله، كما عممت اسمه على نقاط التفتيش العسكرية.
ولفتت المصادر أيضا أنهم يريدون أخذ الختم الرسمي لمصلحة الجوازات، الذي رفض "السقطري" تسليمه لهم.
ومطلع الاسبوع الحالي اعتقلت مليشيا الانتقالي الجنوبي، مدير مكتب الأحوال المدنية في سقطرى "صالح عامر".
وقبل أيام، اتهم محافظ سقطرى "الانتقالي" بأنه يعمل بإيعاز من داعميه (الإمارات) على تجريف المؤسسات الحكومية بالمحافظة وإقصاء القيادات الشرعية وإحلال عناصره محلهم.
والإثنين، اتهم شيخ مشايخ قبائل سقطرى، "عيسى بن سالم بن ياقوت"، "الانتقالي" ببدء تنفيذ خطط ما وصفه بـ"الاحتلال الإماراتي" للعبث بالمحافظة، داعيا إلى استئصال قوى "الاحتلال التخريبية".
وسقطرى هي جزيرة يمنية تحظى بموقع استراتيجي مهم، ولقبت بأكثر المناطق غرابة في العالم؛ نظرا للتنوع الحيوي الفريد بها والأهمية البيئية، وسيطرت عليها الإمارات في ظل أجواء الحرب بالبلاد، وأرسلت قواتها إلى هناك بداية مايو/أيار 2018.