     يوم كارثي في حياة عائلة سعودية ونجل اعلامي شهير.. حادث مروع

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لقيت عائلة سعودية ونجل الإعلامي خالد العويد الفضلي اليوم الأربعاء، مصرعهم في حادث مروري مروع، إثر تصادم بين سيارتين وجها لوجه على أحد طرق العاصمة الرياض، وذلك وفق ما نقلته حسابات محلية.
وفاة سعد بن علي الجميدي وزوجته وثلاثة من أبنائه، وكذلك الشاب سعد بن خالد العويد الفضلي نجل الإعلامي خالد العويد الفضلي في حادث تصادم بين سيارتين وجهاً لوجه على طريق وصلة نعام الجديد جنوب الرياض ..
وفي التفاصيل، فإن سعد بن علي الجميدي لقي وزوجته و3 من أبنائهم مصرعهم، في الحادث المروري، كما لقي سعد بن خالد العويد الفضلي نجل الإعلامي خالد العويد الفضلي مصرعه، خلال تصادم سيارته بمركبة العائلة على طريق وصلة نعام الجديد جنوب الرياض.
وتناقل ناشطون صورة بتاريخ اليوم، قالوا إنها تعود للحادث، في معلومات لا يمكن لـ“إرم نيوز“ التحقق من صحتها.