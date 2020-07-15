مليشيا ”الانتقالي الجنوبي“ في عدن تحتجز إبنة قيادي مؤتمري بارز وتنهب سيارة والدها

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كشفت ناشطة يمنية، الأربعاء 15 يوليو/تموز، عن تعرضها للاحتجاز والنهب من قبل ميليشيا ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، المدعوم إماراتياً، في العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي اليمن).
وقالت ريم الصوفي - ابنة القيادي في حزب المؤتمر أحمد الصوفي- انه تم احتجازها، الثلاثاء، وتقييد حريتها من قبل القائم بأعمال، شلال شائع، في إدارة أمن عدن.
وأوضحت ”الصوفي“ انه تم استدراجها إلى إدارة الأمن التي وصفتها بـ”مركز للعصابات والنهب واستخدام النفوذ لتحقيق مصالح شخصية“، ولم يسمح لها بالخروج إلا بعد تسليم سيارة أبيها بالقوة.
وأكدت أنه تم أخذ السيارة بالقوة وتحت التهديد، مشبرة الى ان الحراسة هددوا صهيرها وبكل بلطجة بإدخاله إلى ما يسمى "الضغاطة" – سجن التعذيب- إذا لم يخضعوا لمطالبهم، ويسلموا السيارة.
وقالت الصوفي، "عند مواجهتي له بان احتجازه لي غير قانوني واني سأستعين بالقانون كان رده انه هو القانون في البلاد ولا أحد فوقه".
وتابعت: ”لا يجوز أن نقول دولة لأن ما يحصل في عدن قد تجاوز كل الحدود. أصبحت غابة وعصابات ونهابين، المواطن يُنهب ويُظلم تحت مرأى ومسمع منكم والأفراد يعتبرون أنفسهم فوق القانون ويستغلون نفوذههم ومراكزهم التي يجيب أن تخدم المجتمع لا أن تستخدم للبلطجة“.