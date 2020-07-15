الأجهزة الأمنية بتركيا تستنفر لاعتقال شخص وصفه وزير الداخلية بالحثالة

الأربعاء 15 يوليو-تموز 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلنت السلطات التركية، اعتقال شخص أساء للنبي محمد عليه السلام وزوجته عائشة بنت أبي بكر.

وقال وزير الداخلية، سليمان صويلو، في حسابه عبر "تويتر"، إنه تم اعتقال "الحثالة" التي أساءت للنبي محمد عليه الصلاة والسلام.

وبحسب وسائل إعلام تركية، فإن المقبوض عليه يدير حسابا يدعى "اتحاد المثليين في تركيا"، ووجه إساءات متكررة للنبي والدين الإسلامي.

وزعم صاحب هذا الحساب أن الدين الإسلامي يحرض على التحرش الجنسي بالأطفال.

بدوره، قال وزير العدل عبد الحميد غل، في تعليقه على الخبر، إنه "حان الوقت لمعاقبة من يسيء لحضرة نبينا بالقانون".

وكان ناشطون أطلقوا هاشتاغا بعنوان "سب النبي ذنب لا يغتفر"، وصل إلى التريند الأول في تركيا، مطالبين فيه بوضع حد لمن يسيء ويتطاول على الدين الإسلامي والنبي محمد عليه السلام.