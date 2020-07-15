غوغل تفاجئ كل شباب العالم ومبدعيه .. فرصة سيفوز بها 100 ألف شاب وشابة

الأربعاء 15 يوليو-تموز 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 312

أعلنت شركة "غوغل"، عن برامج جديدة للشهادات عبر الإنترنت، في مجالات تحليل البيانات وإدارة المشاريع وتصميم تجربة المستخدم، بإجمالي 100 ألف منحة مجانية.

وبحسب شبكة "سي إن بي سي"، فإن البرامج الدراسية يتم تصميمها وتدريسها بواسطة موظفي "غوغل"، ولا تتطلب الحصول على شهادة جامعية، ويمكن إكمالها في غضون ثلاثة إلى ستة أشهر ويتم التقديم إليها من خلال منصة التعلم عبر الإنترنت "كورسيرا".

وأكدت "غوغل" أنها ستنظر إلى جميع شهاداتها على أنها تعادل الشهادة الجامعية التي تبلغ مدة دراستها أربع سنوات، وذلك فيما يتعلق بالأدوار ذات الصلة بهذه الشهادات في الشركة.

وقالت ليزا غيفليبر، نائبة رئيس "غوغل": "هذا لا يدر دخلًا للشركة. هناك تكلفة صغيرة من منصة كورسيرا نفسها -السعر الحالي هو 49 دولارًا في الشهر- لكننا نريد أن نضمن أن أي شخص يريد الحصول على هذه الفرصة، يمكن أن يحصل عليها".

وتعهدت الشركة بتمويل 100 ألف منحة دراسية، حسب الحاجة للأفراد المسجلين في أي من برامج الشهادات المهنية هذه، وستمنح أكثر من 10 ملايين دولار في شكل منح إلى ثلاث مؤسسات غير ربحية تدخل في شراكة معها، لتنمية القوى العاملة النسائية والمحاربين القدامى والأمريكيين المهمشين.