قناة سعودية رسمية تكشف وضعا مقلقا للعقار في السعودية

الأربعاء 15 يوليو-تموز 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 122

قال التلفزيون السعودي، إن السوق العقاري في المملكة تراجع بنسبة تجاوزت 84 بالمئة خلال الأسبوع الماضي، بسبب بدء تطبيق النسبة الجديدة من ضريبة القيمة المضافة.

وبحسب قناة "الإخبارية" الرسمية، فإن قيمة الصفقات الأسبوعية سجلت أدنى مستوى لها بنحو 1.5 مليار ريال.

وأثر قرار القيمة المضافة على القطاع السكني، الذي انخفضت صفقاته بقيمة 82 بالمئة، فيما كان القطاع التجاري الأكثر تضررا بانخفاض تجاوز 89 بالمئة.

يأتي هذا في ظل تراجع معظم بورصات الشرق الأوسط الرئيسية، بعدما خفض صندوق النقد الدولي توقعاته الاقتصادية للمنطقة؛ نتيجة انخفاض أسعار النفط وأزمة فيروس كورونا.

وأضرت جائحة كوفيد-19 بقطاعات مثل السياحة والتجارة، بينما ضغطت أسعار النفط المنخفضة وتقليص إنتاج الخام على الأوضاع المالية العامة لمصدري النفط في المنطقة وأضرت بالتحويلات.

ونزل المؤشر السعودي الرئيسي 0.4 بالمئة، وفقد سهم البنك الأهلي التجاري 2.6 بالمئة، وتراجع سهم مصرف الراجحي 0.7 بالمئة.

ونزل سهم زين السعودية 4.7 بالمئة، بعد أن أعلنت شركة الاتصالات عن ربح صاف 59 مليون ريال (15.73 مليون دولار) في الربع الثاني، انخفاضا من 130 مليونا قبل عام.