قناة سعودية رسمية تكشف وضعا مقلقا للعقار في السعودية محمد صلاح يتأهب لتحقيق رقم جديد ومميز في مباراة آرسنال.. تعرف عليه حركة النهضة تبدأ اجراءات تنحية رئيس حكومة تونس سقوط ضحايا مدنيين في غارة للتحالف بمحافظة الجوف 3 شروط وضعها البنك المركزي على «بن بريك» مقابل 3 التزامات .. تفاصيل لقاء اعقب تهديد الانتقالي ينتهي دون اتفاق الحكومة اليمنية توافق على اعادة تشغيل الرحلات التجارية بشروط أخطر طلب يعرضه الانتقالي على القائد السعودي في سقطرى يخص الامارات..انتهاك لما تبقى من سيادة البلد اردوغان: يكشف لأول مرة أسباب فشل محاولة الإنقلاب ضدة أشتداد المعارك الان في الضالع وعشرات القتلى الجرحى لمليشيات الحوثي أسوأ سيناريو لبريطانيا: 120 ألف وفاة في موجة ثانية من كورونا
قال الموقع الرسمي لليفربول، اليوم الأربعاء، إن محمد صلاح إذا ما لعب في مباراة اليوم أمام آرسنال فسيسجل الظهور رقم 150 مع ليفربول في جميع المسابقات، حيث نجح في تسجيل 94 هدفًا منذ ذلك الحين، ويأتي في المركز الثالث من بين كل الذين لعبوا نفس العدد مع الفريق، وفقط يتفوق عليه روجر هانت (102) وجاك باركنسون (95).
ويحتاج صلاح إلى هدف واحد ليصبح أول لاعب من ليفربول منذ روجر هانت في موسم 1965-1966، والرابع فقط في تاريخ النادي، الذي يسجل 20 هدفًا في الدوري في 3 مواسم متتالية.
وأشار إلى أن صلاح وساديو ماني هما أول لاعبين من ليفربول منذ هانت وإيان سانت جون في موسم 1963-1964 يسجلان 20 هدفًا لكل منهما، في الموسم الثالث على التوالي.
وفاز ليفربول في جميع مباريات الدوري الأربعة في لندن هذا الموسم، في تشيلسي، وكريستال بالاس، وتوتنهام هوتسبير، ووست هام يونايتد، ولم يسبق له الفوز خلال موسم واحد في 5 مباريات مع أندية لندنية.
ووفقا لذات المصدر، لم يخسر يورجن كلوب في مبارياته الـثمانية بالدوري ضد آرسنال، حيث حقق خمس انتصارات وثلاث تعادلات، وفي ذلك الوقت سجل الريدز 26 هدفًا.
كما أن فوز ليفربول سيجعله الفريق الرابع فقط الذي يفوز بأكثر من 30 مباراة في الدوري في موسم واحد من البريميرليغ.
وختم الموقع تقريره بالكشف أن روبرتو فيرمينو سجل 8 أهداف في 9 مباريات ضد الغانرز، أكثر من أي فريق آخر بمسيرته.