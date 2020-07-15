حركة النهضة تبدأ اجراءات تنحية رئيس حكومة تونس

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قدمت حركة النهضة وثلاث كتل برلمانية لائحة حجب الثقة عن رئيس الحكومة التونسية لمكتب البرلمان.
وأعلنت الحركة رسميا الأربعاء أنها بدأت في جمع التواقيع على عريضة سحب الثقة من رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ تطبيقا لقرار مجلس الشورى الذي صدر أمس الثلاثاء.
وأوضح عبد الكريم الهاروني رئيس مجلس الشورى في تصريحات إعلامية اليوم أن النهضة ستقدم قبل نهاية تموز/يوليو مذكرة بسحب الثقة إلى البرلمان وستدخل في مشاورات مع الأحزاب السياسية والمنظمات في تونس لتقدم مرشحا بديلا.
كما أكد أن الحركة حريصة على ربح الوقت وتسريع إجراءات تنحية الفخفاخ.
أتى هذا الموقف التصعيدي بعد أن قرر مجلس شورى النهضة، "سحب الثقة من الفخفاخ وتكليف رئيس الحركة راشد الغنوشي بمتابعة تنفيذ هذا الخيار بالتشاور مع مختلف الأحزاب والكتل والنواب"
وشدد الهاروني على "أنه لا يمكن تكوين حكومة دون الحزب الأول والحزب الثاني واقتصار تكوينها على أقلية"، في إشارة إلى النهضة وحزب قلب تونس.