أنباء عن سقوط ضحايا مدنيين في غارة للتحالف بمحافظة الجوف

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افادت مصادر اعلامية وطبية متطابقة اليوم الاربعاء بسقوط ضحايا مدنيين في غارة لمقاتلات التحالف بمحافظة الجوف.
وطبقا للمصادر فإن اثني عشر مدنياً استشهدوا، بينهم نساء وأطفال، في إحصائية أولية، فيما أصيب أربعة آخرون في غارات وقعت في قرية المساعفة شرق مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف.
وأشارت المصادر الى إن الجرحى بحالة حرجة حيث تم نقلهم إلى مستشفيات الهيئة بمأرب والجوف، حسبما اوردته قناة بلقيس.