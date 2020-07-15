3 شروط وضعها البنك المركزي على «بن بريك» مقابل 3 التزامات .. تفاصيل لقاء اعقب تهديد الانتقالي ينتهي دون اتفاق

الأربعاء 15 يوليو-تموز 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-عدن

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كشف البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن عّن لقاء تشاوري تم عصر يوم امس الثلاثاء جمع نائب محافظ البنك المركزي شكيب الحبيشي ورئيس مايسمى الادارة الذاتية للمجلس الانتقالي المدعو احمد بن بريك.

وقال البنك في بيان أن نائب المحافظ طرح شروطا على مايسمى رئيس الادارة الذاتية لكي يعاود البنك نشاطة بصرف مرتبات جميع القطاعات المدنية والعسكرية منها.

1-إعادة كافة الاموال المنهوبة والتي تم الاستيلاء عليها من ميناء عدن واعادتها الى خزينة البنك المركزي اليمني.

2-اعادة كل الايرادات المالية المستولى عليها منذ ال ٢٥من ابريل ٢٠٢٠ الى خزينة البنك المركزي ووقف التحصيل غير المشروع لاي ايرادات مستقبلا.

3-الالتزام بعدم التدخل في انشطة البنك او تعطيل مهامه.

وحسب ماجاء في البيان اكدالبنك انه مقابل ذلك يؤكد البنك المركزي اليمني التزامة بالاتي:

-صرف المرتبات لكافة القطاعات بصورة منتظمة.

-الحفاظ على الاستقرار المالي للسوق المحلية.

-توفير العملة الصعبة للتجار.

واوضح البيان ان الاجتماع انفض دون التوصل لاتفاق.

وكان المجلس الإنتقالي التابع للإمارات قد اصدر بيان مساء الاثنين يمهل فيه البنك المركزي اليمني ٤٨ ساعة لدفع رواتب ما اسماء قوات الامن والجيش الجنوبي مالم يتم ذلك فإن المجلس الانتقالي سيقوم باقتحام البنك وادارته ضمن الادارة الذاتية التي يفرضها على مدينة عدن ومحافظة سقطرى ولحج والضالع ، في سياق الانقلاب على الحكومة الشرعية التي تدعمه وتديره دولة الإمارات .