3 شروط وضعها البنك المركزي على «بن بريك» مقابل 3 التزامات .. تفاصيل لقاء اعقب تهديد الانتقالي ينتهي دون اتفاق الحكومة اليمنية توافق على اعادة تشغيل الرحلات التجارية بشروط أخطر طلب يعرضه الانتقالي على القائد السعودي في سقطرى يخص طيران الامارات..انتهاك لما تبقى من سيادة البلد اردوغان: يكشف لأول مرة أسباب فشل محاولة الإنقلاب ضدة أشتداد المعارك الان في الضالع وعشرات القتلى الجرحى لمليشيات الحوثي أسوأ سيناريو لبريطانيا: 120 ألف وفاة في موجة ثانية من كورونا اشتداد الخلافات بين أمريكا ووالصين وترامب يصدر تشريعاً بفرض عقوبات صارمة المليشيات تصعد ضد المدنيين وتحرق مواطن أمام المارة في ذمار موسم الحج لهذا العام يفتقد 3مهن رئيسية بسبب كورونا حشود حوثيية باتجاه مأرب ومسؤول يمني كبير يكشف تفاصيل المعارك
وافقت الحكومة اليمنية على إعادة تشغيل الرحلات التجارية ابتداء من اليوم الأربعاء.
جاء ذلك في اجتماع استثنائي للحكومة في الرياض امس الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس معين عبدالملك، استعرض فيه تطورات الأوضاع على الساحة الوطنية في الجوانب السياسية والعسكرية والاقتصادية والصحية، على ضوء المستجدات الأخيرة.
واشترطت الحكومة لاعادة تشغيل الرحلات التجارية التقيد بالإجراءات المتبعة في الجوانب الوقائية الخاصة بكورونا وتنفيذ الاحترازات والاشتراطات الخاصة بذلك.
وكانت الحكومة قد أوقفت الرحلات التجارية في منتصف مارس الماضي، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.
واقتصرت الرحلات خلال الفترة الماضية، على إعادة العالقين اليمنيين من الخارج.
وفي الاجتماع أحاط نائب رئيس الوزراء رئيس اللجنة العليا للطوارئ الدكتور سالم الخنبشي، ووزير الصحة العامة والسكان الدكتور ناصر باعوم، أعضاء المجلس، بمستجدات وباء كورونا والإجراءات المتخذة الوقائية والعلاجية بالتنسيق مع شركاء اليمن محليا وإقليميا ودوليا، إضافة الى أوضاع المحاجر ومراكز العزل الصحي، والاحتياجات القائمة في مختلف الجوانب، بما في ذلك حوافز العاملين في القطاع الصحي والمنافذ.