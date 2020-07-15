الحكومة اليمنية توافق على اعادة تشغيل الرحلات التجارية بشروط

الأربعاء 15 يوليو-تموز 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-عدن

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وافقت الحكومة اليمنية على إعادة تشغيل الرحلات التجارية ابتداء من اليوم الأربعاء.

جاء ذلك في اجتماع استثنائي للحكومة في الرياض امس الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس معين عبدالملك، استعرض فيه تطورات الأوضاع على الساحة الوطنية في الجوانب السياسية والعسكرية والاقتصادية والصحية، على ضوء المستجدات الأخيرة.

واشترطت الحكومة لاعادة تشغيل الرحلات التجارية التقيد بالإجراءات المتبعة في الجوانب الوقائية الخاصة بكورونا وتنفيذ الاحترازات والاشتراطات الخاصة بذلك.

وكانت الحكومة قد أوقفت الرحلات التجارية في منتصف مارس الماضي، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.

واقتصرت الرحلات خلال الفترة الماضية، على إعادة العالقين اليمنيين من الخارج.

وفي الاجتماع أحاط نائب رئيس الوزراء رئيس اللجنة العليا للطوارئ الدكتور سالم الخنبشي، ووزير الصحة العامة والسكان الدكتور ناصر باعوم، أعضاء المجلس، بمستجدات وباء كورونا والإجراءات المتخذة الوقائية والعلاجية بالتنسيق مع شركاء اليمن محليا وإقليميا ودوليا، إضافة الى أوضاع المحاجر ومراكز العزل الصحي، والاحتياجات القائمة في مختلف الجوانب، بما في ذلك حوافز العاملين في القطاع الصحي والمنافذ.