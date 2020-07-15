أخطر طلب يعرضه الانتقالي على القائد السعودي في سقطرى يخص طيران الامارات..انتهاك لما تبقى من سيادة البلد

الأربعاء 15 يوليو-تموز 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 1404

عرض ما يسمى المجلس الانتقالي المدعوم من الامارات على قائد القوات السعودية في سقطري السماح لشركة طيران «رويال جت» الإماراتية بتسيير رحلات إلى الجزيرة.

وقال الانتقالي الجنوبي، إن رئيس قيادته المحلية في أرخبيل سقطرى، والمكلف بمهام رئيس ما يسمى "الإدارة الذاتية" بالمحافظة المدعو رأفت الثقلي التقى قائد قوات الواجب السعودي 808 العميد عبدالرحمن الحجي.

وبحسب موقع المجلس على الأنترنت، بحث الثقلي مع قائد قوات الواجب السعودي، عدداً من القضايا والموضوعات المتعلقة بشؤون المحافظة في مقدمتها استئناف الرحلات الجوية والطيران المدني من وإلى الجزيرة وتسهيل استخراج التصاريح الخاصة لشركة طيران "رويال جت" الإماراتية وشركات الطيران الأخرى.

وأضاف: أكد الثقلي عودة الطيران المدني لنشاطه في الجزيرة سيسهم في التخفيف من معاناة المجتمع السقطري خاصة الحالات المرضية الحرجة التي تحتاج للسفر العاجل لتقلي العلاج في الخارج، مشيراً إلى أن توقف رحلات الطيران خلال الفترة السابقة تسبب في معاناة كبيرة لأبناء محافظة جزيرة سقطرى.

ومن شأن هذه الخطوة اذا تمت الموافقة عليها من قبل التحالف بقيادة السعودية فتح المجال الجوي في سقطرى واستباحته من قبل دولة الامارات.

وسبق ان منعت قيادة السلطة المحلية وصول رحلات من دولة الامارات الى سقطرى واشترطت حصولها على تصاريح رسمية .. مؤكدة ان وصول رحلات لا تحمل تصاريح يعد انتهاكا للسيادة اليمنية،الامر الذي ازعج ابوظبي.

يذكر أن "الانتقالي" المدعوم من الإمارات نفذ انقلاباً عسكرياً في سقطرى الشهر الماضي وسيطر على المقار الحكومية؛ ما اضطر المحافظ المعين من الرئيس هادي، رمزي محروس، إلى مغادرة الجزيرة.