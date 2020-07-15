اردوغان: يكشف لأول مرة أسباب فشل محاولة الإنقلاب ضدة

الأربعاء 15 يوليو-تموز 2020 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس- وكالات

عدد القراءات 241

كشف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أسباب فشل محاولة الانقلاب ضده، وذلك تزامنا مع الذكرى الرابعة لمحاولة الانقلاب التي شهدتها البلاد في 15 يوليو/ تموز 2016. دبابات الجيش التركي في أنقرة.

وقال أردوغان، في كلمة نقلتها وكالة "الأناضول" التركية الرسمية، إن شعب بلاده تجاوز واحدا من أصعب الامتحانات في تاريخه، مؤكدا أن "محاولة الانقلاب الفاشلة، اصطدمت ببسالة وشجاعة الشعب التركي، الذي قدم 251 شهيدا، خلال التصدي لها".

وأضاف أن "الشعب التركي تصدى للطائرات والمروحيات والدبابات والأسلحة، بإيمانه الكبير فقط، بشكل قل نظيره حول العالم، ما أدى لإحباط الانقلاب قبيل طلوع الفجر"، مشددا على أنه "أولى الإرادة الشعبية أهمية كبيرة خلال مسيرته السياسية، وسعى لنيل رضا ودعم الشعب، في كل خطوة يتخذها، وهو ما ظهر جليا ليلة 15 تموز".

وألقى أردوغان الضوء على أنه وفي "الوقت الذي نزل فيه جميع أبناء الشعب إلى الشوارع بشجاعة كبيرة، هرب زعيم المعارضة كمال قليجدار أوغلو إلى المنزل، وأخذ يتابع مجريات الأحداث في المطار والميادين عبر التلفاز".

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول ليلة 15 يوليو/ تموز 2016، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش، وحاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.

وقوبلت محاولة الانقلاب باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية، إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه مبنى البرلمان، ورئاسة الأركان في العاصمة، ومطار أتاتورك الدولي في مدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب، وساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.