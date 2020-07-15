أشتداد المعارك الان في الضالع وعشرات القتلى الجرحى لمليشيات الحوثي

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اندلعت مواجهات وصفت باالأعنف فجر اليوم الأربعاء حيث أحرزت فيها قوات الجيش الوطني والمقاومة الجنوبية في محافظة الضالع تقدمات وانتصارات جديدة.
وقالت مصادر عسكرية ان قوات الجيش شنت هجوماً مباغت على مواقع مليشيات الحوثي و سيطرت على مواقع جديدة في باب غلق غرب مديرية قعطبة والفاخر والمناطق المجاورة لها التي تعد من اهم المناطق في مديرية قعطبة التى تطل على الكثير من مناطق ومواقع مليشيات الحوثي.
واضاف المصدر بأن معركة فجر اليوم كلفت مليشيات الحُوثي خسائر فادحة في الأرواح والعتاد واسر عددآخر من مسلحي مليشيات الحوثي وإغتنام عربة قتاليَّة ثمينة وثلاثة أطقم عسكرية ومدفع رشاش 23 مضاد للطيران وأربع قطع سلاح دوشكا عيار 12.7 ومدفع قاذف B-10 المضاد للدروع والعديد من النواظير العسكريَّة المختلفة، بالإضافة إلى أسلحة خفيفة متنوعة.
واكد المصدر ان هناك انتصارات ونقلة نوعية لقطع طريق الإمدادات للمليشيا الحوثية في جبهة الضالع وما تزال المعارك حتى الحظة.