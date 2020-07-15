اشتداد الخلافات بين أمريكا ووالصين وترامب يصدر تشريعاً بفرض عقوبات صارمة

الأربعاء 15 يوليو-تموز 2020 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، تشريعاً من شأنه أن يفرض عقوبات على كيانات وأشخاص في الصين منخرطين في تحركات بكين ذات الصلة بـ"نزع الحكم الذاتي عن هونغ كونغ".

وقال ترمب، إنه وقع أمراً تنفيذياً لإنهاء "الامتيازات الخاصة" التفضيلية لهونغ كونغ، في استمرار لحملة الرئيس الأميركي ضد بكين، التي يتهمها بالفشل في معالجة تفشي وباء كورونا على نحو كاف.

وأعلن الرئيس الأميركي في مايو (أيار) عن مساعيه لإلغاء الوضع الخاص لهونغ كونغ، مشيراً إلى تعامل الصين مع الجائحة. ولقي التشريع المسمى "قانون محاسبة الخاص بهونغ كونغ" دعما من الحزبين في مجلسي الشيوخ والنواب أوائل العام الجاري.

ووافق الكونغرس على القانون رداً على فرض بكين قانون الأمن الوطني على هونغ كونغ، والذي يخشى معارضوه أن يكون الهدف منه قمع المعارضة في هونغ كونغ، التي شهدت احتجاجات كثيفة العام الماضي.

وانتقد ترمب، في كلمة بالبيت الأبيض على غرار أسلوب الحملات الانتخابية، الرئيس السابق باراك أوباما ونائب الرئيس السابق جو بايدن، المرشح الديمقراطي للرئاسة، لعدم التعامل مع الصين بالشكل المناسب أثناء وجودهما في منصبيهما.

وسيكون تغيير الوضع صفعة قوية لعلاقة هونغ كونغ التجارية مع الولايات المتحدة ومكانة الإقليم كمركز مال آسيوي رئيسي، والذي يعد أيضاً مرفقاً للمعاملات المالية والتجارية لبكين مع دول أخرى.