أسوأ سيناريو لبريطانيا: 120 ألف وفاة في موجة ثانية من كورونا اشتداد الخلافات بين أمريكا ووالصين وترامب يصدر تشريعاً بفرض عقوبات صارمة المليشيات تصعد ضد المدنيين وتحرق مواطن أمام المارة في ذمار موسم الحج لهذا العام يفتقد 3مهن رئيسية بسبب كورونا حشود حوثيية باتجاه مأرب ومسؤول يمني كبير يكشف تفاصيل المعارك مسؤول يمني:استكمال تحرير تعز هو البداية لاستعادة الشرعية وإنهاء الإنقلاب مواجهات عنيفة في أبين والمعارك تمتد إلى ”وادي سلا“ تفاصيل مخطط الإطاحة بـ”هادي“ والإسم المرشح لخلافته ومن يقف وراء المخطط وسر تخوف ”الاصلاح“ سقوط صاروخ باليستي حوثي على أحد الأحياء السكنية بمدينة مأرب ارتفاع خيالي لمبيعات الشقق في تركيا ... وهذه ارقامها
استمرار لجرائم المليشيات فقد صعدت من جرائمها ضد المدنيين في مناطق سيطرتها، بالتزامن مع تزايد أعداد حالات الوفيات في أوساط المدنيين بفايروس كورونا واستمرار إخفاء الإحصاءات وعدم تقديم مساعدات طبية للمرضى.
وأقدم القيادي الحوثي أبو أحمد النصيري، على قتل يمنية في مديرية الحداء (شرقي محافظة ذمار) في إطار ممارسات الحوثي المتعمدة لإهانة القبائل وزرع الفتنة بينها، فيما أحرق مسلحون حوثيون مواطناً يمنياً أمام المارة في مديرية جهران بذات المحافظة بعد أن صبوا البنزين على جسده ومنعوا الجميع من إنقاذه مهددين إياهم بالقتل.
وفي شرقي تعز، أكدت مصادر محلية أن المليشيا فجرت أمس 4 منازل وشردت ساكنيها في مديرية خدير، متهمة قيادات حوثية بممارسة أبشع الجرائم بحق المدنيين في تلك المديرية والمناطق الشرقية، بالإضافة إلى محافظة إب.
في غضون ذلك، توفي 5 يمنيين جراء إصابتهم بكورونا في ذمار خلال اليومين الماضيين، ووفقاً لمصادر طبية، فإن المليشيا تجبرهم على عدم إعلان أعداد الوفيات أو المصابين وعدم تقديم خدمات مجانية لهم.