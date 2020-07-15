موسم الحج لهذا العام يفتقد 3مهن رئيسية بسبب كورونا حشود حوثيية باتجاه مأرب ومسؤول يمني كبير يكشف تفاصيل المعارك مسؤول يمني:استكمال تحرير تعز هو البداية لاستعادة الشرعية وإنهاء الإنقلاب مواجهات عنيفة في أبين والمعارك تمتد إلى ”وادي سلا“ تفاصيل مخطط الإطاحة بـ”هادي“ والإسم المرشح لخلافته ومن يقف وراء المخطط وسر تخوف ”الاصلاح“ سقوط صاروخ باليستي حوثي على أحد الأحياء السكنية بمدينة مأرب ارتفاع خيالي لمبيعات الشقق في تركيا ... وهذه ارقامها اجتماع استثنائي للحكومة.. فند ”مغالطات الانتقالي“ بخصوص الرواتب وخفايا بيانه الأخير وناقش مستجدات مشاورات الرياض ومسودة ”غريفيث“ وزير بريطاني شهير يعين في منصب هام بالسعودية إعلان مزيف يرغم رغد صدام حسين لكشف الحقيقة
دعاالسفير اليمني في المغرب إلى استكمال تحرير محافظة تعز من قبضة الميليشيات الحوثية، باعتبار ذلك هو البداية لاستعادة الشرعية وإنهاء الانقلاب.
وقال إن «استعادة الحكومة الشرعية في اليمن يبدأ من تعز، فخلال العقود الماضية وبحكم الثقل السكاني الذي تمثله المحافظة والبعد الاقتصادي والخبرات البشرية فإن التغيير باليمن سواء نحو الأفضل أو الأسوأ تكون تعز قلبه الحقيقي».
وأضاف: «إذا أردنا أن نحدث تغييراً فعلياً في مسار الدولة واحترام القانون وبناء السلام فلا بد أن تكون تعز مستقرة وآمنة ومشاركة بقوة وفاعلية في بناء البلد واستقراره، وإذا خرجت تعز من معادلة الحل السياسي وأصابها الغضب والاضطراب ستجد البلد ينتفض نحو عدم استقرار شامل وهذا ما يجري».
وعبر السفير عن أسفه لما وصلت إليه الأحزاب في اليمن قائلاً: «للأسف الأحزاب في اليمن فقدت وجودها في كل المحافظات اليمنية ولم يعد لها شرعية وجمهور وقواعد إلا في تعز، وتصفية الحالة الحزبية السليمة باليمن يعزز من الفوضى، نحن بحاجة إلى الحل السياسي وإلا فالبديل الجماعات المسلحة والاحتكام إلى السلاح، وهذا له منطقه البعيد عن منطق الحوار ويفتح بوابات التدخلات الخارجية الواسعة غير المتحكم بها».