مواجهات عنيفة في أبين والمعارك تمتد إلى ”وادي سلا“ تفاصيل مخطط الإطاحة بـ”هادي“ والإسم المرشح لخلافته ومن يقف وراء المخطط وسر تخوف ”الاصلاح“ سقوط صاروخ باليستي حوثي على أحد الأحياء السكنية بمدينة مأرب ارتفاع خيالي لمبيعات الشقق في تركيا ... وهذه ارقامها اجتماع استثنائي للحكومة.. فند ”مغالطات الانتقالي“ بخصوص الرواتب وخفايا بيانه الأخير وناقش مستجدات مشاورات الرياض ومسودة ”غريفيث“ وزير بريطاني شهير يعين في منصب هام بالسعودية إعلان مزيف يرغم رغد صدام حسين لكشف الحقيقة بعد تطور الخلاف والاختلافات .. أوروبا تبحث خياراتها مع تركيا... والأخيرة ترد 5 من قيادات الحكومة ”الشرعية“ يعودون إلى ”سقطرى“.. من هم؟ أول دولة عربية تعلن موعد انتهاء فيروس كورونا في أراضيها
أفادت مصادر عسكرية، الثلثاء 14 يوليو/تموز، باندلاع اشتباكات بين قوات الجيش الوطني ومليشيا ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، المدعوم إماراتياً، بمحافظة أبين (جنوب البلاد).
وقالت المصادر أن ”اشتباكات عنيفة اندلعت في منطقة الشيخ سالم بعد حوالي ربع ساعة من قصف مدفعي مكثف، نتج عنه دوي انفجارات باتجاه مواقع الطرفين“.
وأشارت إلى أن الاشتباكات توسعت مغرب اليوم إلى وادي سلا، حيث تسمع أصوات إطلاق نيران كثيفة وانفجارات.
وقبل يومين اندلعت اشتباكات محدودة في وادي سلا، توقفت بعد قرابة ساعتين من بدايتها.
وتشهد مناطق التماس الواقعة بين مدينة زنجبار التي تسيطر عليها المجلس الانتقالي ومدينة شقرة التي تسيطر عليها قوات الجيش، مواجهات للشهر الثالث على التوالي، بعد أن توقفت خلال الثلاثة الأسابيع الماضية، تزامنا مع وساطة سعودية وبدء مشاورات بين الطرفين برعاية سعودية في الرياض.