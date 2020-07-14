مواجهات عنيفة في أبين والمعارك تمتد إلى ”وادي سلا“

الثلاثاء 14 يوليو-تموز 2020 الساعة 10 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أفادت مصادر عسكرية، الثلثاء 14 يوليو/تموز، باندلاع اشتباكات بين قوات الجيش الوطني ومليشيا ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، المدعوم إماراتياً، بمحافظة أبين (جنوب البلاد).

وقالت المصادر أن ”اشتباكات عنيفة اندلعت في منطقة الشيخ سالم بعد حوالي ربع ساعة من قصف مدفعي مكثف، نتج عنه دوي انفجارات باتجاه مواقع الطرفين“.

وأشارت إلى أن الاشتباكات توسعت مغرب اليوم إلى وادي سلا، حيث تسمع أصوات إطلاق نيران كثيفة وانفجارات.

وقبل يومين اندلعت اشتباكات محدودة في وادي سلا، توقفت بعد قرابة ساعتين من بدايتها.

وتشهد مناطق التماس الواقعة بين مدينة زنجبار التي تسيطر عليها المجلس الانتقالي ومدينة شقرة التي تسيطر عليها قوات الجيش، مواجهات للشهر الثالث على التوالي، بعد أن توقفت خلال الثلاثة الأسابيع الماضية، تزامنا مع وساطة سعودية وبدء مشاورات بين الطرفين برعاية سعودية في الرياض.