ارتفاع خيالي لمبيعات الشقق في تركيا ... وهذه ارقامها

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سجلت الشقق السكنية في تركيا أعلى مبيعات لها في التاريخ خلال أشهر حزيران/يونيو، وفق وزير الخزانة والمالية براءت ألبيرق.
وقال ألبيرق، في تغريدة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن مبيعات الوحدات السكنية خلال حزيران/يونيو الماضي، حققت رقما قياسيا وبلغت 190 ألفا و12 وحدة.
وأشار إلى الزيادة الكبيرة في مبيعات الوحدات السكنية، مبينا أن قطاع الإنشاءات يحرك 250 قطاعا فرعيا، والدعم المالي المقدم من البنوك، لعب دورا كبيرا في إنعاش القطاع.
وأكد الوزير التركي أن "مبيعات الوحدات السكنية زادت بنسبة 209.7 بالمئة الشهر الماضي، وسجلت أعلى رقم في تاريخها خلال شهر حزيران بـ 190 ألفا و12 وحدة".