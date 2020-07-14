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إعلان مزيف يرغم رغد صدام حسين لكشف الحقيقة

الثلاثاء 14 يوليو-تموز 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات
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نفت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الأسبق، قيامها بتوزيع “صدقات مالية” للفقراء، عن روح والدها، بالتعاون مع أحد رجال الأعمال.

وانتشر على موقع “فيسبوك” إعلان مزيف لإحدى الصفحات، منسوب لرغد صدام حسين، يدعو المستخدمين لإرسال أسمائهم في رسائل للصفحة، مقابل الحصول على مبالغ مالية، سيتم تقديمها كـ”صدقات عن روح صدام حسين”، من قبل رغد بالتعاون مع رجل أعمال يُدعى لطيف يحيى.

إلا أن رغد نفت أي علاقة لها بالإعلان المذكور، حيث دوّنت على صفحتها الرسمية في موقع تويتر: “ليس لدينا أي تعامل مباشر أو غير مباشر مع المدعو لطيف يحيى، وهذه الصفحة والمنشور (هما) عارٍ من الصحة”.

وكانت رغد نفت قبل أشهر صحة مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ويتضمن تصريحات “مفبركة” للرئيس العراقي الراحل صدام حسين، يتحدث فيه عن استخدام الولايات المتحدة لفيروس كورونا ضد العراق خلال حرب الخليج الثانية.

  
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