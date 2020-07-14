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5 من قيادات الحكومة ”الشرعية“ يعودون إلى ”سقطرى“.. من هم؟

الثلاثاء 14 يوليو-تموز 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار
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أفادت مصادر حكومية، الثلاثاء 14 يوليو/تموز، بعودة 5 من قيادات الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا الى محافظة أرخبيل سقطرى بعد أسبوع من زيارتها للعاصمة السعودية الرياض.

وقالت المصادر إن القيادات الأمنية والعسكرية وصلت سقطرى، اليوم، على متن طائرة سعودية بعد اسبوع من مغادرتها الى الرياض استجابة لطلب رئاسي ومن قيادة المملكة العربية السعودية.

والقادة الخمسة هم: قائد اللواء أول مشاه بحري العميد بحري علي سالمين، وقائد الدفاع الساحلي العقيد سعد صومال، وقائد فرع الشرطة العسكرية في سقطرى العقيد نوح عيدهن، ومدير أمن سقطرى العقيد فائز شطهي، ومدير عام حديبو أمجد ثاني.

واتت زيارة القيادات الى الرياض، في ظل نقاشات ترعاها المملكة، بهدف حلحلة الأزمة بين الحكومة الشرعية وما يسمى ب”المجلس الانتقالي الجنوبي“، المدعوم إماراتياً، وتنفيذ اتفاق الرياض الموقع بينهما في نوفمبر من العام الماضي.

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