عبدالله النفيسي يفحم منتقدي تركيا ويكشف بالأسماء عن مساجد المسلمين التي تحوّلت لكنائس بأوربا

الثلاثاء 14 يوليو-تموز 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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لا تزال ردود الفعل مستمرة، عقب تحويل آيا صوفيا لمسجد، حيث وجه وزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو ردا موجعا على إدانة الاتحاد الأوروبي لقرار إعادة آيا صوفيا لجامع.

وأضاف تشاووش أوغلو أننا نرفض هذه الإدانات، ونذكر الاتحاد الأوروبي، أيضا أن هناك كنائس في إسبانيا اليوم أنشأت كمساجد، وتحولت لكنائس.. فليدينوا ذلك.

من جانبه علق المفكر الإسلامي والسياسي الكويتي عبد الله النفيس على دعوات استنكار تحويل آيا صوفيا لمسجد قائلا: " أصدر مفتي سلطنة عمان بياناً قوياً يؤيد فيه تحويل معلم آيا صوفيا إلى مسجد.. ولعلم المتابعين فإن أوروبا حوّلت سابقاً عدة مساجد تاريخية كبيرة إلى كنائس وإليك تفاصيلها: " مسجد قصر الحمراء في غرناطة " الآن كنيسة سانتا ماريا".. ومسجد قاسم باشا في كرواتيا "الآن كنيسة سانت ميخائيل".. وجامع قريبة الكبير " الآن كاتدرائية سيدة الانتقال" ومسجد بن عديس الآن كاتدرائية السلفادور ومسجد المرابطين الآن كنيسة خان خوسيه، وجامع إشبيلية الكبير الآن كنيسة ماريا .

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد وقع الجمعة الماضية، مرسوما يقضي بفتح معلم آيا صوفيا التاريخي، للعبادة أمام المسلمين اعتبارا من 24 يوليو.

وجاء ذلك عقب إصدار المحكمة الإدارية العليا التركية حكما تاريخيا بإلغاء قرار الحكومة التركية الصادر عام 1934 الذي حول هذا المعلم التاريخي من مسجد إلى متحف، واستند القرار الجديد بتوصيف آيا صوفيا كمسجد إلى سند الملكية.