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دولة خليجية تسمح لمواطنيها بالسفر إلى الخارج

الثلاثاء 14 يوليو-تموز 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات
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قررت سلطنة عُمان، السماح لمواطنيها بالسفر خارج البلاد، وفق شروط معينة، فيما أبقت على منطقتين تحت العزل العام للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وبحسب وكالة الأنباء العُمانية، فإن ”اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، وافقت على سفر المواطنين للخارج عبر المنافذ الجويّة، بشرط التزامهم عند العودة بالضوابط الاحترازية الموضوعة، أو أي ضوابط ستصدر مستقبلا من الجهات المختصة“.

وفي شأن متعلق بالفيروس أيضا، قررت اللجنة إغلاق محافظة ظفار وولاية مصيرة إلى إشعار آخر؛ بسبب ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا في كلتا المنطقتين.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة في السلطنة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1389 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي الإصابات 59568.

 
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