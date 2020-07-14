السعودية تلغي ترخيص أشهر قناة رياضية في العالم بشكل نهائي

الثلاثاء 14 يوليو-تموز 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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قررت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية، إلغاء ترخيص شبكة قنوات beIN SPORTS القطرية الرياضية في المملكة، بشكل نهائي، بعد انتهاء مراحل التقاضي وتأييد الحكم من محكمة الاستئناف الإدارية.

وقالت الهيئة عبر حسابها على تويتر، اليوم الثلاثاء، إنه بعد أن أيدت المحكمة الإدارية بدرجتيها الابتدائية والاستئناف، قرار لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة، قررت ما يلي:

1 – تعاقب المدعى عليها شركة مجموعة beIN SPORTS – الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (ذ.م.م) بغرامة مالية قدرها 10 ملايين ريال.

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2 – إلغاء ترخيص الشركة المدعى عليها في المملكة نهائيا، وإلزامها برد جميع المكاسب التي حققتها نتيجة المخالفة ونشر القرار على نفقتها.

وأضافت الهيئة في قرارها، أنها تهيب بجميع الجهات المعنية والقطاع الخاص؛ للإسهام في تعزيز المنافسة المشروعة في سوق بث ونقل البطولات الرياضية وتشجيع خيارات المستهلكين، بما يدعم نمو صناعة الإعلام.

وكانت الهيئة في حيثيات الحكم قد أكدت أنه بعد إجراء التحريات والتحقيقات حيال الشكاوى المرفوعة ضد قنوات beIN SPORTS، فقد تبين إساءة استغلالها لوضعها المهيمن، متمثلا ذلك بعدة ممارسات احتكارية بحق الراغبين في الاشتراك لمشاهدة بثها الحصري لمباريات كأس أمم أوروبا 2016.

وأوضحت هيئة المنافسة أنه ثبت قيام المجموعة بإجبار الراغبين في الاشتراك لمشاهدة الباقة على الاشتراك في باقة أخرى تتضمن قنوات غير رياضية. وإجبار الراغبين في الاشتراك على تجديد اشتراكهم في باقتهم الأساسية لمدة سنة كاملة أخرى، وذلك كشرط لمشاهدة بطولة “يورو 2016”، رغم أن مدة اشتراكهم سارية وتغطي المدة التي أقيمت خلالها البطولة المذكورة.

وقيام مجموعة قنوات beIN SPORTS بتضمين قيمة الاشتراك في القنوات الرياضية ذاتها تكاليف بطولات ورياضات قد لا يرغب المشتركون في متابعتها، ومع ذلك يرغمون على تحمل تكاليفها ضمن قيمة الاشتراك، وهو ما يعد مخالفة صريحة لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية.

وبناء عليه، اتخذ مجلس إدارة الهيئة التدابير اللازمة لإيقاف الممارسات وإزالة المخالفات الاحتكارية التي ارتكبتها مجموعة قنوات beIN SPORTS، مع احتساب الغرامة اليومية المقررة في نظام المنافسة بحدها الأعلى؛ حرصا على سرعة إزالة الضرر عن المستفيدين من خدماتها بالمملكة.

وأضافت الهيئة: ”إلا أن قنوات beIN SPORTS لم تقم بتنفيذ بنود قرار التدابير، في حين لجأت للطعن على هذا القرار أمام المحكمة الإدارية في الرياض، وقد خلص حكم القضاء الإداري إلى عدم قبول الدعوى المرفوعة من شركة beIN SPORTS ضد الهيئة العامة للمنافسة”.