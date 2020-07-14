حسابات تتويج الريال بلقب الدوري الاسباني وحالة واحدة تذهب بالبطولة لبرشلونة

الثلاثاء 14 يوليو-تموز 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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هزم ريال مدريد مضيفه غرناطة بصعوبة 2-1 في المرحلة 36 من الدوري الإسباني لكرة القدم امس الاثنين.

وبات الملكي بحاجة لفوز واحد أو تعادلين من مباراتيه المتبقيتين أمام فياريال الخميس المقبل وليغانيس الأحد المقبل،ليتوج بلقب الدوري.

وسجل هدفي الريال الفرنسي فيرلاند مندي (10) وكريم بنزيمة (16)، في حين سجل هدف أصحاب الأرض داروين ماتشيز (50).

وبهذا الفوز، تصدر ريال مدريد جدول ترتيب الليغا بـ83 نقطة بفارق أربع نقاط عن غريمه برشلونة، بينما يحتل غرناطة المركز العاشر بـ 50 نقطة.

*فيما يلي يرصد محرر مأرب برس حسابات حسم لقب الدوري الاسباني قبل جولتين من النهاية:

-فوز الريال في المباراة القادمة يعني تتويجه باللقب بعض النظر عن نتيجة برشلونة

- خسارة برشلونة المباراة القادمة يمنح اللقب للريال حتى وان خسر الريال

-تعادل الريال او خسارته في المباراة القادمة وفوز برشلونة يؤجلان الحسم الى الجولة الأخيرة

- تعادل الريال في المباراتين المتبقتين يحسمان الدوري لصالحه حتى وان فاز برشلونة

-يتوج برشلونة باللقب اذا فاز في المباراتين المتبقية وخسر الريال مباراتيه او تعادل في مباراة وخسر مباراة