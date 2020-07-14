حذرته من اللعب بالنار.. قبائل الصبيحة تنفذ تهديدها لـ طارق صالح

الثلاثاء 14 يوليو-تموز 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-وكالات

عدد القراءات 649

نفذت قبائل الصبيحة تهديدها، لطارق صالح واختطفت 9 من الجنود التابعين لقواته المدعومة من الامارات.

وفي التفاصيل اختطف مسلحون قبليون ، 9 جنود من قوات طارق صالح وفق ما أفاد مصدر عسكري حكومي، الثلاثاء.

ونقلت الأناضول، عن المصدر قوله، إن "قبائل الصبيحة، اختطفت الإثنين 9 جنود من قوات مايسمى المقاومة الوطنية التي يقودها طارق صالح، نجل شقيق الرئيس الراحل (علي عبد الله صالح) في الساحل الغربي للبلاد".

وأشار المصدر إلى أن "العملية جاءت ردا على اعتقال قوات طارق صالح، اثنين من أبناء هذه القبائل بتهمة التجسس"، دون مزيد من التفاصيل.

وكان المتحدث باسم قبائل الصبيحة أحمد عاطف، حذر عبر بيان، قوات طارق صالح مما سماه "اللعب بالنار".

وقال مهددا إن القبائل "لن تقف مكتوفة الأيدي" إزاء اعتقال شابين من أبنائها.