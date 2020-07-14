حذرته من اللعب بالنار.. قبائل الصبيحة تنفذ تهديدها لـ طارق صالح الانتقالي يبتز الشرعية في الرياض ومصدر مطلع يكشف: يريد الاستحواذ على حصة محافظتين وفاة أصغر رضيع في العالم مصاب بفيروس كورونا بدولة عربية السلطات السعودية تتخذ قرارات هو الأول في التاريخ بعدم صلاة العيد هجوم معاكس للجيش الوطني في صرواح و عشرات القتلى ولجرحى لمليشيات الحوثي أول تضامن واسع مع السعودية بعد تصعيد مليشيات الحوثي اشتداد المعارك في الحديدة ...وهذا أخر المستجدات من خط المواجهة مسؤلون أروبيون:تسيير جسر جوي لنقل المساعدات الإنسانية إلى اليمن الحكومة الشرعية تخرج من صمتها و تعلن رسمياً رفضها مسودة غريفيث الأخيرة وتحذرمن تجاوز مهمته ”التحالف“ يحيل نتائج عملية ”وشحة“ لفريق تقييم الحوادث والأمم المتحدة تؤكد: ”استمرار قتل المدنيين غير مفهوم“
نفذت قبائل الصبيحة تهديدها، لطارق صالح واختطفت 9 من الجنود التابعين لقواته المدعومة من الامارات.
وفي التفاصيل اختطف مسلحون قبليون ، 9 جنود من قوات طارق صالح وفق ما أفاد مصدر عسكري حكومي، الثلاثاء.
ونقلت الأناضول، عن المصدر قوله، إن "قبائل الصبيحة، اختطفت الإثنين 9 جنود من قوات مايسمى المقاومة الوطنية التي يقودها طارق صالح، نجل شقيق الرئيس الراحل (علي عبد الله صالح) في الساحل الغربي للبلاد".
وأشار المصدر إلى أن "العملية جاءت ردا على اعتقال قوات طارق صالح، اثنين من أبناء هذه القبائل بتهمة التجسس"، دون مزيد من التفاصيل.
وكان المتحدث باسم قبائل الصبيحة أحمد عاطف، حذر عبر بيان، قوات طارق صالح مما سماه "اللعب بالنار".
وقال مهددا إن القبائل "لن تقف مكتوفة الأيدي" إزاء اعتقال شابين من أبنائها.