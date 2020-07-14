حذرته من اللعب بالنار.. قبائل الصبيحة تنفذ تهديدها لـ طارق صالح الانتقالي يبتز الشرعية في الرياض ومصدر مطلع يكشف: يريد الاستحواذ على حصة محافظتين وفاة أصغر رضيع في العالم مصاب بفيروس كورونا بدولة عربية السلطات السعودية تتخذ قرارات هو الأول في التاريخ بعدم صلاة العيد هجوم معاكس للجيش الوطني في صرواح و عشرات القتلى ولجرحى لمليشيات الحوثي أول تضامن واسع مع السعودية بعد تصعيد مليشيات الحوثي اشتداد المعارك في الحديدة ...وهذا أخر المستجدات من خط المواجهة مسؤلون أروبيون:تسيير جسر جوي لنقل المساعدات الإنسانية إلى اليمن الحكومة الشرعية تخرج من صمتها و تعلن رسمياً رفضها مسودة غريفيث الأخيرة وتحذرمن تجاوز مهمته ”التحالف“ يحيل نتائج عملية ”وشحة“ لفريق تقييم الحوادث والأمم المتحدة تؤكد: ”استمرار قتل المدنيين غير مفهوم“
كشف مصدر مطلع على المشاورات الجارية في الرياض ان مايسمى المجلس الانتقالي المدعوم من الامارات يبتز الحكومة الشرعية للاستحواذ على اكبر عدد من الحقائب الوزارية.
وقال المصدر لموقع «مأرب برس» الاخباري ان الانتقالي يضغط للاستحواذ على حصة حضرموت والمهرة في التشكيل الوزاري القادم.
واشارت ان الانتقالي يبتز بالتهديد باعلان حكومة منفردة في وقت عجز عن دفع المرتبات في عدن الخاضعة لسيطرته حيث طالب وزارة المالية في الحكومة الشرعية والبنك المركزي بدفع الرواتب.
وتجري في الرياض منذ ايام مشاورات لتنفيذ اتفاق الرياض بما في ذلك تشكيل حكومة جديدة.
وينص الاتفاق على تشكيل حكومة لا تتعدى 24 حقيبة وزارية مناصفة بين الشمال والجنوب على ان يعين هادي وزارء الوازارت السيادية بنفسه ويتشاور مع القوى السياسية والمكونات الاخرى في توزيع باقي الحقائب.
ويريد الانتقالي الاستحواذ على 8 حقائب من اصل 12 حقيبة هي حصة الجنوب ، فيما تتمسك الحكومة بان تكون الثمان الحقائب من نصيب المكونات في المحافظات الجنوبية بما فيها حضرموت والمهرة فيما تذهب الاربع الحقائب للانتقالي.
وقبل يومين اعلن وكيل اول محافظة حضرموت الشيخ عمرو بن حبريش تعليق عمله بسبب ما قال انه تهميش لحضرموت في المشاورات الجارية بالرياض لتشكيل حكومة جديدة.
كما دعت قبائل ومكونات حضرمية المسئولين الحضارم الى اتخاذ قرارات مماثلة.