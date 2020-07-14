الانتقالي يبتز الشرعية في الرياض ومصدر مطلع يكشف: يريد الاستحواذ على حصة محافظتين

الثلاثاء 14 يوليو-تموز 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-خاص

عدد القراءات 759

كشف مصدر مطلع على المشاورات الجارية في الرياض ان مايسمى المجلس الانتقالي المدعوم من الامارات يبتز الحكومة الشرعية للاستحواذ على اكبر عدد من الحقائب الوزارية.

وقال المصدر لموقع «مأرب برس» الاخباري ان الانتقالي يضغط للاستحواذ على حصة حضرموت والمهرة في التشكيل الوزاري القادم.

واشارت ان الانتقالي يبتز بالتهديد باعلان حكومة منفردة في وقت عجز عن دفع المرتبات في عدن الخاضعة لسيطرته حيث طالب وزارة المالية في الحكومة الشرعية والبنك المركزي بدفع الرواتب.

وتجري في الرياض منذ ايام مشاورات لتنفيذ اتفاق الرياض بما في ذلك تشكيل حكومة جديدة.

وينص الاتفاق على تشكيل حكومة لا تتعدى 24 حقيبة وزارية مناصفة بين الشمال والجنوب على ان يعين هادي وزارء الوازارت السيادية بنفسه ويتشاور مع القوى السياسية والمكونات الاخرى في توزيع باقي الحقائب.

ويريد الانتقالي الاستحواذ على 8 حقائب من اصل 12 حقيبة هي حصة الجنوب ، فيما تتمسك الحكومة بان تكون الثمان الحقائب من نصيب المكونات في المحافظات الجنوبية بما فيها حضرموت والمهرة فيما تذهب الاربع الحقائب للانتقالي.

وقبل يومين اعلن وكيل اول محافظة حضرموت الشيخ عمرو بن حبريش تعليق عمله بسبب ما قال انه تهميش لحضرموت في المشاورات الجارية بالرياض لتشكيل حكومة جديدة.

كما دعت قبائل ومكونات حضرمية المسئولين الحضارم الى اتخاذ قرارات مماثلة.