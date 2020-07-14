السلطات السعودية تتخذ قرارات هو الأول في التاريخ بعدم صلاة العيد

الثلاثاء 14 يوليو-تموز 2020 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس- عكاظ

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قررت السلطات السعودية، لأول مرة، عدم إقامة صلاة عيد الأضحى في الأماكن المكشوفة، في ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة من مواجهة جائحة كورونا، واكتفت بالمساجد المهيأة للصلاة حسب الإجراءات الوقائية.

ووجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، فروع الوزارة في مناطق المملكة "باعتماد إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك للعام الجاري في الجوامع والمساجد الإضافية المهيأة فقط، والتأكيد على عدم إقامتها في المصليات المكشوفة، في ضوء الظروف الاستثنائية، مع الأخذ بالإجراءات الوقائية الصادرة من الجهات المختصة.

وأكد الوزير السعودي أهمية تهيئة جميع الجوامع وكذلك المساجد الإضافية المهيأة لاستقبال المصلين في صلاة العيد، في ضوء ما تقوم به وزارة الشؤون الإسلامية.

وكانت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية أصدرت توجيهات، أمس الاثنين، لفروع الوزارة في مناطق المملكة باعتماد إقامة صلاة عيد الأضحى في المساجد المهيأة وقائيا فقط، مضيفة أن ذلك جاء في تعميم أصدر لفروع الوزارة بمناطق المملكة.

وكانت السعودية قد اكتفت في عيد الفطر الماضي برفع التكبيرات من بعد صلاة الفجر حتى دخول وقت صلاة العيد، عبر مكبرات الصوت الخارجية، مع عدم إقامة صلاة العيد في جميع الجوامع والمصليات في مناطق المملكة.