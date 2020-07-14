هجوم معاكس للجيش الوطني في صرواح و عشرات القتلى ولجرحى لمليشيات الحوثي

الثلاثاء 14 يوليو-تموز 2020 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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قُتل وجُرح عدد من عناصر ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران اليوم بنيران الجيش اليمني في جبهة صرواح بمحافظة مأرب.

وقال الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني أن قوات الجيش شنت صباح اليوم، هجوماً معاكساً على مواقع تمركز الميليشيا، رداً على محاولة الأخيرة التسلل باتجاه مواقع في الجبهة.

وأسفر الهجوم عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا الحوثية، فيما لاذ من نجا منهم بالفرار.

وفي ذات السياق تكبدت الميليشيا الحوثية قتلى وجرحى في صفوفها بمحافظة الجوف اليمنية، خلال مواجهات مع قوات الجيش الوطني، في مواقع متفرقة بالمحافظة.