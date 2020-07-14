اشتداد المعارك في الحديدة ...وهذا أخر المستجدات من خط المواجهة

الثلاثاء 14 يوليو-تموز 2020 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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اندلعت مواجهات عنيفة، اليوم الثلاثاء، بين القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، ومليشيات الحوثي في مدينة الحديدة.

وأفادت مصادر عسكرية "، بأن "جماعة من مليشيات الحوثي نفذت محاولة تقدم صوب مواقع للقوات المشتركة باتجاه مدينة الصالح وحي 7 يوليو (شمال شرقي مدينة الحديدة)، ومنطقة كيلو 16.

وأضاف المصدر أن، المواجهات توسعت إلى شارعي صنعاء والخمسين شرقي مدينة الحديدة.

وأشار إلى أن المواجهات العنيفة تأتي غداة إحباط القوات المشتركة هجوما لـ مليشيات الحوثي على مواقع شرق مديرية حيس جنوب شرقي الحديدة، ومحاولتي تسلل في كيلو 16 ومدينة الصالح شرق وشمال شرقي مدينة الحديدة، وتكبيد الجماعة قتلى وجرحى.