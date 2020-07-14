اشتداد المعارك في الحديدة ...وهذا أخر المستجدات من خط المواجهة مسؤلون أروبيون:تسيير جسر جوي لنقل المساعدات الإنسانية إلى اليمن الحكومة الشرعية تخرج من صمتها و تعلن رسمياً رفضها مسودة غريفيث الأخيرة وتحذرمن تجاوز مهمته ”التحالف“ يحيل نتائج عملية ”وشحة“ لفريق تقييم الحوادث والأمم المتحدة تؤكد: ”استمرار قتل المدنيين غير مفهوم“ نقابة الصحفيين تطالب بالافراج عن مصور صحفي معتقل بحضرموت الأمم المتحدة تعلن موافقة الحوثيين على إصلاح خزان ”صافر“ العائم قوات ”الشرعية“ تنصب كمين محكم لمليشيا الحوثي في ”نهم“ وطيران التحالف يدمر مخزن أسلحة استمرت الانفجارات فيه أكثر من ساعة ما حقيقة استهداف الحوثيين اجتماع لقادة سعوديين بقيادات الجيش الوطني في معسكر ”تداوين“ بمأرب؟ من اليمن الى ليبيا مرورا بالسودان.. الإمارات تجرّ أتباعها باتجاه إسرائيل: تطوُّع أم تكليف؟ (تقرير) شركة نفط خليجية تخفض 25% من ميزانيتها
أعلن مسؤولون أوروبيون، اليوم أن عدداً من دول الاتحاد الأوروبي، تعتزم تسيير جسر جوي لإيصال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى اليمن.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، عبر اتصال مرئي، مع كل من نائب مدير الإدارة العامة لعمليات المساعدات الإنسانية (الإيكو) في الاتحاد الأوروبي مايكل كويلر، ورئيس دائرة المنازعات والشؤون الإنسانية في الخارجية السويدية كارل سكاو، وسفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، هانس جروندبرج.
وفي اللقاء، جدد المسؤولون الأوروبيون "التأكيد على استمرار الدعم للأعمال الإنسانية في اليمن"، معبرين عن "التقدير للتسهيلات والجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية لتيسير العمل الإنساني".
و "كُرس اللقاء لمناقشة الوضع الإنساني في اليمن، ومتابعة نتائج مؤتمر بروكسل لكبار المسؤولين في المجال الإنساني حول الأزمة الإنسانية في اليمن والذي عُقد يومي 12 و13 فبراير 2020".
من جانبه، ثمن وزير الخارجية اليمني "الدعم المستمر من الاتحاد الأوروبي لليمن في مختلف المجالات لاسيما فيما يتصل بالمساعدات الإنسانية والتخفيف من حدة الأوضاع الإنسانية".
وقال إن "الحكومة اليمنية والاتحاد الأوروبي يشتركون في الرؤية والأهداف الانسانية الرامية لرفع المعاناة عن الشعب اليمني".
وشدد على "ضرورة استمرار الضغط على الحوثيين من أجل ضمان وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين الأكثر ضعفا في كافة المحافظات اليمنية"، مؤكداً "أهمية إلغاء كافة القيود التي يفرضها الحوثيون على تلك المساعدات والعاملين في المجال الإنساني