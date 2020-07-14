الحكومة الشرعية تخرج من صمتها و تعلن رسمياً رفضها مسودة غريفيث الأخيرة وتحذرمن تجاوز مهمته

الثلاثاء 14 يوليو-تموز 2020 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-غرفة الأخبار

عدد القراءات 416

أبلغت الحكومة اليمنية، اليوم المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث رسمياً بأن مقترحاته الأخيرة بشأن مسودة الحل الشامل «تنتقص من سيادتها وتتجاوز مهمته».

وأبدت الحكومة استغرابها «إصرار المبعوث الأممي على تثبيت أعمال الميليشيات الحوثية والتغطية عليها دولياً»، لافتة إلى «الرضوخ المستمر لكل المطالب غير المشروعة لمليشيات.

وقال راجح بادي،في تصريحات لبعض وسائل الاعلام «أبلغنا المبعوث اليوم رسمياً بأن مقترحاته الأخيرة التي أرسلها لنا في 30 يونيو (حزيران) الماضي فيها تجاوز وانتقاص من سيادة الحكومة ومسؤولياتها، وتتجاوز بشكل واضح مهمته كمبعوث خاص للأمين العام للأمم المتحدة».

وأضاف بادي: «أبدينا استغرابنا من مستوى إصرار المبعوث على تثبيت أعمال الميليشيات الحوثية والتغطية عليها دولياً، والرضوخ المستمر لكل المطالب غير المشروعة للانقلابيين في تجاوز فاضح لكل القوانين الدولية».