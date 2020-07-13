”التحالف“ يحيل نتائج عملية ”وشحة“ لفريق تقييم الحوادث والأمم المتحدة تؤكد: ”استمرار قتل المدنيين غير مفهوم“

الإثنين 13 يوليو-تموز 2020 الساعة 11 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أحال التحالف العربي، الإثنين 13 يوليو/تموز، نتائج إحدى عملياته إلى الفريق المشترك لتقييم الحوادث، لاحتمالية وجود خسائر في المدنيين اثناء تنفيذ تلك العملية، والتي استهدفت - وفق التحالف - قادة وعناصر للميليشيا بمديرية وشحة، بمحافظة حجة (شمال غربي اليمن).

وكانت وزارة الصحة التابعة للحوثيين في صنعاء، أعلنت أمس الأحد، مقتل 6 مدنيين بينهم أطفال ونساء في غارة جوية لمقاتلات التحالف على مديرية وشحة بمحافظة حجة.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن عقيد ركن تركي المالكي، الإثنين، إن قيادة القوات المشتركة للتحالف استكملت مراجعة إجراءات ما بعد العمل للعمليات المنفذة بمنطقة العمليات ليوم الأحد الموافق 12 يوليو الجاري، من إمكانية حدوث إصابات بين المدنيين.

وأضاف وفق وكالة "واس" السعودية، أنه "بناء على ما تم الكشف عنه بالمراجعة الشاملة والتدقيق العملياتي، وكذلك ما تم إيضاحه من المنفذين باحتمالية وقوع خسائر بالمدنيين أثناء عملية استهداف (تجمع لقادة وعناصر من ميليشيا الحوثي) بمديرية وشحة في محافظة حجة، فقد أحيلت كامل الوثائق المتعلقة بالحادث للفريق المشترك لتقييم الحوادث للنظر فيها وإعلان النتائج الخاصة بذلك".

وفي وقت سابق، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن "أوتشا" إن التقارير الأولية تشير إلى مقتل سبعة أطفال وامرأتين في غارة جوية بمنطقة وشحة غرب اليمن، كما تشير إلى إصابة طفلين وامرأتين أخريين تم نقلهما للعلاج في مستشفى عبس.

وقالت المنسقة الأممية للشؤون الإنسانية باليمن ليزا غراندي، وفق البيان، "من غير المفهوم أنه في خضم كورونا، وفي الوقت الذي تتواجد فيه خيارات وقف إطلاق النار على طاولة المفاوضات يستمر قتل المدنيين في اليمن".

وأشارت إلى أنه "تم الإبلاغ عن نحو 1000 ضحية من المدنيين جراء الصراع خلال النصف الأول من العام الجاري"، دون تفاصيل أكثر.