نقابة الصحفيين تطالب بالافراج عن مصور صحفي معتقل بحضرموت

الإثنين 13 يوليو-تموز 2020 الساعة 10 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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طالبت نقابة الصحفيين اليمنيين، الإثنين 13 يوليو/تموز، السلطات بمحافظة حضرموت (شرق اليمن)، بالإفراج عن صحفي مصور معتقل منذ قرابة 50 يوما.

وأوضحت النقابة في بيان لها، أن الصحفي المصور عبد الله بكير، "لايزال معتقلا خارج إطار القانون من قبل السلطات المحلية بحضرموت".

ويعمل "بكير" ضمن الطاقم الإعلامي لمحافظ حضرموت اللواء فرج البحسني.

ومنذ اعتقال "بكير" نهاية مايو/آيار الماضي، لم توجه السلطات المحلية تهمة له، ولم يعلق البحسني.