”التحالف“ يحيل نتائج عملية ”وشحة“ لفريق تقييم الحوادث والأمم المتحدة تؤكد: ”استمرار قتل المدنيين غير مفهوم“ نقابة الصحفيين تطالب بالافراج عن مصور صحفي معتقل بحضرموت الأمم المتحدة تعلن موافقة الحوثيين على إصلاح خزان ”صافر“ العائم قوات ”الشرعية“ تنصب كمين محكم لمليشيا الحوثي في ”نهم“ وطيران التحالف يدمر مخزن أسلحة استمرت الانفجارات فيه أكثر من ساعة ما حقيقة استهداف الحوثيين اجتماع لقادة سعوديين بقيادات الجيش الوطني في معسكر ”تداوين“ بمأرب؟ من اليمن الى ليبيا مرورا بالسودان.. الإمارات تجرّ أتباعها باتجاه إسرائيل: تطوُّع أم تكليف؟ (تقرير) شركة نفط خليجية تخفض 25% من ميزانيتها محال الصرافة في ”عدن“ تستأنف عملها بعد اسبوع من الاضراب لماذا تركيا أكثر الشعوب الأوروبية شباباً؟ مليشيا الحوثي تختطف 157 امرأة
طالبت نقابة الصحفيين اليمنيين، الإثنين 13 يوليو/تموز، السلطات بمحافظة حضرموت (شرق اليمن)، بالإفراج عن صحفي مصور معتقل منذ قرابة 50 يوما.
وأوضحت النقابة في بيان لها، أن الصحفي المصور عبد الله بكير، "لايزال معتقلا خارج إطار القانون من قبل السلطات المحلية بحضرموت".
ويعمل "بكير" ضمن الطاقم الإعلامي لمحافظ حضرموت اللواء فرج البحسني.
ومنذ اعتقال "بكير" نهاية مايو/آيار الماضي، لم توجه السلطات المحلية تهمة له، ولم يعلق البحسني.