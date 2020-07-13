”التحالف“ يحيل نتائج عملية ”وشحة“ لفريق تقييم الحوادث والأمم المتحدة تؤكد: ”استمرار قتل المدنيين غير مفهوم“ نقابة الصحفيين تطالب بالافراج عن مصور صحفي معتقل بحضرموت الأمم المتحدة تعلن موافقة الحوثيين على إصلاح خزان ”صافر“ العائم قوات ”الشرعية“ تنصب كمين محكم لمليشيا الحوثي في ”نهم“ وطيران التحالف يدمر مخزن أسلحة استمرت الانفجارات فيه أكثر من ساعة ما حقيقة استهداف الحوثيين اجتماع لقادة سعوديين بقيادات الجيش الوطني في معسكر ”تداوين“ بمأرب؟ من اليمن الى ليبيا مرورا بالسودان.. الإمارات تجرّ أتباعها باتجاه إسرائيل: تطوُّع أم تكليف؟ (تقرير) شركة نفط خليجية تخفض 25% من ميزانيتها محال الصرافة في ”عدن“ تستأنف عملها بعد اسبوع من الاضراب لماذا تركيا أكثر الشعوب الأوروبية شباباً؟ مليشيا الحوثي تختطف 157 امرأة
أعلنت الأمم المتحدة، الإثنين 13 يوليو/تموز، أنها تلقت إفادة رسمية من جماعة الحوثي تفيد بموافقتها على قيام فريق أممي بتفقد وإصلاح ناقلة النفط "صافر" بالبحر الأحمر، غربي اليمن.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة "ستيفان دوجاريك" عبر دائرة تليفزيونية مع الصحفيين بمقر المنظمة الدولية بنيويورك.
وترسو ناقلة النفط صافر قبالة ميناء رأس عيسى في الحديدة، غربي اليمن، منذ اندلاع الأزمة اليمنية، وتواجه خطر الانفجار أو التسريب بحمولتها المقدرة بنحو 1.5 مليون برميل من النفط الخام نتيجة تعرض هيكلها الحديدي للتآكل والتحلل بسبب غياب الصيانة.
وأضاف "دوجاريك": "نحن نعمل على ضمان نشر الفريق الفني في أقرب وقت ممكن لتقييم حالة الناقلة وإجراء إصلاحات أولية، وسيقدم الخبراء بعد ذلك المشورة بشأن أي إجراءات متبقية ستكون ضرورية لتجنب التسرب النفطي".
وحذر المتحدث من أن أي تسرب نفطي من الناقلة "سيكون كارثيًا للمجتمعات اليمنية، وبيئة البحر الأحمر، والدول المجاورة ومجتمعاتها، وكذلك حركة النقل البحري الدولية".
وكانت جماعة الحوثي المسيطرة على محافظة الحديدة، تشترط بيع النفط المتواجد في الخزان لصالحها، وهو ما ترفضه بشدة الحكومة اليمنية، ما جعل أزمة الخزان مستمرة منذ سنوات.