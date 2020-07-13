قوات ”الشرعية“ تنصب كمين محكم لمليشيا الحوثي في ”نهم“ وطيران التحالف يدمر مخزن أسلحة استمرت الانفجارات فيه أكثر من ساعة

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تكبّدت مليشيا الحوثي الانقلابية خسائر بشرية ومادية كبيرة، الاثنين 13 يوليو/تموز، بنيران الجيش الوطني وغارات تحالف دعم الشرعية في جبهة صلب بمديرية نهم (شرقي صنعاء).
وبحسب مصدر عسكري فان قوات الجيش نصبت كمينًا محكمًا لمجاميع حوثية حاولت التسلل إلى أحد المواقع العسكرية في جبال صلب، وأسفر عن سقوط عناصر المليشيات بين قتيل وجريح.
وقال المصدر أن مدفعية الجيش استهدفت آليات حوثية بمحيط جبهة ”صلب“ وتمكنت من تدميريها بالكامل، بحسب ما نقل عنه المركز الإعلامي للقوات المسلحة.
ولفت الى ان مقاتلات التحالف دمرت عربة وعدد من الأطقم كانت تحمل تعزيزات بشرية وذخائر قادمة من صنعاء، ومقتل جميع العناصر التي كانت على متنها.
وفي السياق ذاته، استهدف طيران التحالف بغارة أخرى مخزن أسلحة تابع للمليشيات الحوثية بمديرية نهم، واستمرّت الانفجارات وتصاعد الدخان إثر الغارة لأكثر من ساعة.