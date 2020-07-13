ما حقيقة استهداف الحوثيين اجتماع لقادة سعوديين بقيادات الجيش الوطني في معسكر ”تداوين“ بمأرب؟

الإثنين 13 يوليو-تموز 2020 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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سخر الناطق الرسمي للقوات المسلحة العميد الركن عبده مجلي، الاثنين 13 يوليو/تموز، من أكاذيب مليشيات الحوثي الانقلابية والتي تزعم تحقيقها انتصارات ميدانية واستهدافها معسكر ”تداوين“ في محافظة مارب (شرق اليمن).

وقال العميد مجلي، في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، ”ما تروجه المليشيات الحوثية من انتصارات وهمية عبر وسائل الإعلام إنما يأتي ضمن محاولاتها للتغطية على هزائمها القاسية التي تلقّتها على يد أبطال الجيش الوطني والمقاومة وطيران التحالف في مختلف الجبهات ومنها جبهتي صلب ونجد العتق في مديرية نهم بمحافظة صنعاء، وجبهات قانية بالبيضاء، وجبهات محافظة الجوف“.

وأكد أن العمليات العسكرية التي نفّذتها قوات الجيش في هذه الجبهات ألحقت بالمليشيات خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات، علاوة على خسائرها جراء الغارات الدقيقة لمقاتلات التحالف التي نجحت في تدمير تحصينات وآليات ومواقع وتعزيزات ومخازن أسلحة تابعة لها بمختلف الجبهات.

وأوضح ناطق القوات المسلحة أن المليشيات الحوثية بعد هذه الهزائم وتكبّدها الخسائر تلو الخسائر لجأت لاستهداف الأعيان المدنية والمناطق الآهلة بالسكان بالصواريخ والمقذوفات والطائرات المسيرة، بالتزامن مع اختلاق الأكاذيب وترويج انتصارات وهمية للحفاظ على معنويات من تبقّى لديها من المغرر بهم.

وأعلنت مليشيا الحوثي، اليوم، استهداف معسكر تداوين بمحافظة مأرب أثناء اجتماع قادة عسكريين سعوديين، مع قادة في الجيش الوطني ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات". دون تحديد عددهم.