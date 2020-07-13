ما حقيقة استهداف الحوثيين اجتماع لقادة سعوديين بقيادات الجيش الوطني في معسكر ”تداوين“ بمأرب؟ من اليمن الى ليبيا مرورا بالسودان.. الإمارات تجرّ أتباعها باتجاه إسرائيل: تطوُّع أم تكليف؟ (تقرير) شركة نفط خليجية تخفض 25% من ميزانيتها محال الصرافة في ”عدن“ تستأنف عملها بعد اسبوع من الاضراب لماذا تركيا أكثر الشعوب الأوروبية شباباً؟ مليشيا الحوثي تختطف 157 امرأة هيفاء وهبي زوجتي ولم أسرق منها شيئا ولدي الأدلة – فيديو الوسط الصحفي اليمني ينعي أحد أبرز الصحفيين الاستقصائيين تركيا تتوعد بالمضي في استكمال تحرير واحدة من أهم المدن الليبية وتضع شرطا واحدا لوقف الحرب تفاصيل لقاء وزيري خارجية إيران والكويت ..
سخر الناطق الرسمي للقوات المسلحة العميد الركن عبده مجلي، الاثنين 13 يوليو/تموز، من أكاذيب مليشيات الحوثي الانقلابية والتي تزعم تحقيقها انتصارات ميدانية واستهدافها معسكر ”تداوين“ في محافظة مارب (شرق اليمن).
وقال العميد مجلي، في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، ”ما تروجه المليشيات الحوثية من انتصارات وهمية عبر وسائل الإعلام إنما يأتي ضمن محاولاتها للتغطية على هزائمها القاسية التي تلقّتها على يد أبطال الجيش الوطني والمقاومة وطيران التحالف في مختلف الجبهات ومنها جبهتي صلب ونجد العتق في مديرية نهم بمحافظة صنعاء، وجبهات قانية بالبيضاء، وجبهات محافظة الجوف“.
وأكد أن العمليات العسكرية التي نفّذتها قوات الجيش في هذه الجبهات ألحقت بالمليشيات خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات، علاوة على خسائرها جراء الغارات الدقيقة لمقاتلات التحالف التي نجحت في تدمير تحصينات وآليات ومواقع وتعزيزات ومخازن أسلحة تابعة لها بمختلف الجبهات.
وأوضح ناطق القوات المسلحة أن المليشيات الحوثية بعد هذه الهزائم وتكبّدها الخسائر تلو الخسائر لجأت لاستهداف الأعيان المدنية والمناطق الآهلة بالسكان بالصواريخ والمقذوفات والطائرات المسيرة، بالتزامن مع اختلاق الأكاذيب وترويج انتصارات وهمية للحفاظ على معنويات من تبقّى لديها من المغرر بهم.
وأعلنت مليشيا الحوثي، اليوم، استهداف معسكر تداوين بمحافظة مأرب أثناء اجتماع قادة عسكريين سعوديين، مع قادة في الجيش الوطني ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات". دون تحديد عددهم.