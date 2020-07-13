لماذا تركيا أكثر الشعوب الأوروبية شباباً؟

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تصدرت تركيا بلدان الاتحاد الأوربي في عدد سكان “الشباب”، حيث اقترب عددهم من 13 مليونا، من إجمالي ما يزيد عن 83 مليونا.
ووفق معطيات توصلت إليها الأناضول من مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، وهيئة الإحصاء التركية، فقد بلغ عدد سكان تركيا من الفئة العمرية 15-24 عاما، 12 مليونا و995 ألفا و672 العام الماضي، ما يشكل 15.6 بالمئة من إجمالي عدد السكان.
فيما أدى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في فبراير/ شباط الماضي، إلى تراجع نسبة الشباب بالاتحاد إلى 47 مليونا و350 ألفا و474 بالنسبة للفئة العمرية 15-24.
وبهذا التراجع، باتت نسبة الفئة العمرية المذكورة أعلاه، تعادل 10.6 بالمئة من إجمالي سكان الاتحاد الأوروبي.
وتأتي تركيا في صدارة أوروبا من حيث عدد شبابها ونسبتهم من إجمالي السكان.
وحلت قبرص الرومية في المرتبة الثانية من حيث الفئة العمرية الشابة من إجمالي السكان بالقارة العجوز، حيث بلغ معدل الشباب فيها 12.8 بالمئة.
وشكلت هذه النسبة في الدنمارك 12.63 بالمئة، وفي أيرلندا 12.55 بالمئة، وهولندا 12.34 بالمئة، وفرنسا 11.75 بالمئة، وألمانيا 10.37 بالمئة ، وإيطاليا 9.75 بالمئة.
في حين سلجت بلغاريا أدنى نسبة في الفئة العمرية الشابة بين دول الاتحاد، حيث شكلت نسبتها 8.90 بالمئة من إجمالي عدد السكان، تبعتها التشيك بـ 9.07 بالمئة، ثم لاتفيا بـ 9.17 بالمئة.