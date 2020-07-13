مليشيا الحوثي تختطف 157 امرأة

الإثنين 13 يوليو-تموز 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

عدد القراءات 276

اتهمت رابطة أمهات المختطفين، اليوم الإثنين 13 يوليو/تموز، جماعة الحوثي الانقلابية باختطاف 157 امرأة خلال عامين فقط تم توثيق 18 منها.

وقالت الرابطة في بيان لها أن ”أسباب اختطاف النساء، تعددت ما بين التظاهر للمطالبة بتحسين الوضع المعيشي، أو بسبب مخالفة الرأي والانتماء السياسي والتنقل بين المحافظات”.

وأشار البيان إلى أن ”هؤلاء النسوة تعرضن خلال الاحتجاز للعنف اللفظي والتهديد بالاعتداء الجنسي عليهن، والعنف الجسدي وحرمانهن من التواصل مع ذويهن لإبلاغهم بتعرضهن للاحتجاز، وعدم الإفراج عنهن إلا بعد دفع مبالغ مالية كبيرة، وأخذ التعهدات عليهن بعدم المشاركة في أي فعالية مستقبلاً“.

وذكر أن الجماعة احتجزت أقارب بعضهن بدلاً عنهن، إضافة إلى تعرض النساء الموقوفات في النقاط المستحدثة على مداخل المحافظات للاحتجاز ومنعهن من السفر وتركهن في العراء أو مناطق غير مأهولة بالسكان.

وأوضح إن جماعة الحوثي لا تزال تنتهك العادات والتقاليد الاجتماعية المحافظة على المرأة باستمرارها في حجز المختطفة “خالدة محمد” البالغة من العمر 57 عاماً دون تهمة حقيقية موجة إليها”.