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هيفاء وهبي زوجتي ولم أسرق منها شيئا ولدي الأدلة – فيديو

الإثنين 13 يوليو-تموز 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات
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نفى محمد الوزيري، مدير الأعمال السابق لهيفاء وهبي، الاتهامات التي وجهتها إليه الأخيرة بسرقة ملايين الدولارات من خلال توكيل خاص بإدارة أعمالها.

وقال في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية الذي يعرض على أم بي سي مصر، إنه لم يكن مديرا لأعمال هيفاء وهبي، بل هي زوجته، مؤكدا وجود عقد الزواج الذي يثبت هذه الزيجة، مشيرا إلى أن المنزل الذي كانا يعيشان فيه هو ملكه الخاص وجميع الجيران يعرفون ذلك وأنه لم يأخذ منها أي أموال، وعن أسباب هذه الاتهامات قال الوزيري إنها أسباب شخصية.

وكانت هيفاء وهبي قد كشفت من خلال مداخلة هاتفية سابقة في برنامج “الحكاية” عن أزمتها مع مدير أعمالها السابق محمد الوزيري.

وقالت: “تعرضت لقضية نصب كبيرة.. بيتي في مصر شخص دخل فيه بالقوة واستولى عليه، وأنا اللي دافعة ثمنه”.

وأضافت: “أنا بطالب بحقي بقوة القانون المصري، وعلى ثقة إني سأحصل على حقي حتى لو طال الوقت.. اللي بيلجأ للقضاء دائما بيبقى كسبان في النهاية”.

وكان محامي هيفاء وهبي تقدم ببلاغ ضد محمد الوزيري، يتهمه بالاستيلاء على 63 مليون جنيه من أموالها، واستغلال توكيل عام كانت فعلته له، وأضافت “هيفاء” في اتهامها أن “الوزيري” استغل هذا التوكيل واستولى على أموالها.

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