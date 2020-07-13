الوسط الصحفي اليمني ينعي أحد أبرز الصحفيين الاستقصائيين

الإثنين 13 يوليو-تموز 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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نعت وزارة الاعلام ونقابة الصحفيين اليمنيين والوسط الصحفي، الزميل غمدان الدقيمي أحد أبرز الصحفيين الاستقصائيين في اليمن ومراسل موقع "ارفع صوتك" الأمريكي، الذي انتقل إلى رحمة الله، ظهر الاثنين 13 يوليو/تموز، بصنعاء عن عمر ناهز الـ36 عاما بعد تعرضه لوعكة صحية قبل أيام.

وعبر صحفيون وإعلاميون في منشورات وتغريدات على صفحاتهم عن صدمة الرحيل المفاجئ، مذكرين بمناقب الفقيد وإنجازاته الصحفية، والتي حصل من إحداها على جائز أريج للتحقيقات الاستقصائية في صنعاء.

ومن آخر أعمال الفقيد، تقرير عن معاناة اليمنيات في المحاجر الصحية التي أقامها الحوثيون بشكل بدائي في محافظة البيضاء، وخطورتها على نشر الفيروس، إضافة إلى تغطيته المستمرة لمعاناة الطائفية البهائية في سجون الحوثيين.

وبهذا الرحيل الموجع فقد الوسط الصحفي صحافيا شابا مثابرا، متفانيا في عمله، ومميزا في أدائه المهني، وعرف بعلاقته الجيدة مع زملائه.

والزميل الدقيمي من مواليد حيفان الأعبوس محافظة تعز، أب لأربعة أبناء وبنت، وحائز على جائزة منظمة أريج للصحافة الاستقصائية، ولديه رصيد مهني ثري في تغطية القضايا الانسانية والعامة في اليمن.