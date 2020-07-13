تفاصيل لقاء وزيري خارجية إيران والكويت ..

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ناقش محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني مع نظيره الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح تطور العلاقة بين البلدين.
وأكد ظريف خلال اتصاله عبر الفيديو كونفرانس اليوم الاثنين مع الصباح على ضرورة التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بين دول المنطقة، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
وقال ظريف إن "التعاون بين إيران والكويت مرشح للنمو في مختلف المجالات".
وبحسب القسم الاعلامي بوزارة الخارجية، فالجانبين (الإيراني والكويتي) استعرضا في هذا الاتصال، التعاون الثنائي بشتى المجالات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وآخر التطورات الإقليمية والدولية".
واتفق ظريف والصباح على استمرار المشاورات الثنائية بين إيران والكويت.