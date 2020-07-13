فنان مصري مسيحي يكشف سرًا مفاجئًا عن علاقته بالإسلام .. بعد إصابته بالشلل

الإثنين 13 يوليو-تموز 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-مارب

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حالة من الحزن انتابت جمهور الفنان المصري الشهير لطفي لبيب، بعد إعلان اعتزاله الفن عقب إصابته بجلطة في المخ أثرت على حركته وتسببت في شلل بالجانب الأيسر.

وأصبح الفنان المصري المسيحي، مطلوبًا عبر جوجل بعد إعلان اعتزاله، إذ تصدر الترند وعمليات البحث على جوجل.

وعلى الرغم من كون لطفى لبيب من مسيحي مصر إلا أنه صرح عدة مرات أنه عندما كان يمر بلحظات ضيق فى الرزق يستمع لتلاوة القرآن الكريم مما يريح صدره ويفرج كربه وأنه حينما يستمع لتلاوة الشيخ مصطفى إسماعيل لسورة النمل يجهش بالبكاء.

فى عام 2019 أصيب لطفى لبيب بجلطة أثرت على يديه ورجله وأشار بعض الأطباء إلى عدم تمكنه من العودة إلى التمثيل مجددًا مما دفع لبيب إلى التوجه لكتابة الأفلام والمسلسلات.

ولد لطفى لبيب فى 17 أغسطس عام 1947 فى مدينة الفيوم ووالده حسني لبيب.

بعد إنهائه للمرحلة الثانوية التحق بكلية الزراعة فى جامعة أسيوط وقضى فيها عامين دون أن يحقق أى نجاح فانتقل إلى المعهد العالى للفنون المسرحية وبعد تخرجه منه درس اختصاص فلسفة فى كلية الآداب خلال خدمته الإلزامية فى الجيش.

بدأ لطفى لبيب مسيرته الفنية بعد تأخير دام عشر سنوات بسبب التحاقه بالخدمة العسكرية بعد تخرجه مباشرة وشارك فى حرب الاستنزاف وبعدها حرب أكتوبر حيث أنهى ست سنوات كاملة فى الخدمة.

تزوج لطفي لبيب من خارج الوسط الفني ورزق بثلاث بنات كاتيا، كارمن، وكريستينا.