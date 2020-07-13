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شيخ مشائخ ”سقطرى“ يوجه رسالة هامة للرئاسة ويكشف عن ”مخطط خطير لقوى الاحتلال الإماراتي“

الإثنين 13 يوليو-تموز 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار
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دعا شيخ مشائخ محافظة أرخبيل سقطرى (جنوبي اليمن)، عيسى سالم بن ياقوت، الاثنين 13 يوليو/تموز، الرئاسة اليمنية لوقف تساهلها مع من وصفها بـ"قوى الاحتلال" وممارساتها التي تنذر بكارثة خطيرة على الجزيرة.

وقال ”ابن ياقوت“ في بيان له، إن "أهداف الاحتلال الإماراتي عبر مايسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي تبدو واضحة لا لبس فيها في الاعتداء الغاشم على ابناء محافظة سقطرى ومواردها ومقدراتها الطبيعية النادرة والمصنفة محمية بيئية وطبيعية عالمياً من قبل الامم المتحدة“.

واتهم ”الانتقالي الجنوبي“، المدعوم إماراتياً، بتنفيذ مخطط قوى الاحتلال الإماراتي وتعيث فسادا في سقطرى، مشيرا الى استحداث مواقع عسكرية لأول مرة في تاريخ الأرخبيل على أهم المواقع الجبلية المطلة على منافذ الجزيرة".

ودعا اليمنيين والمنظمات الدولية الحقوقية والبيئية إلى "التدخل السريع لإيقاف ممارسات قوى الاحتلال التخريبية".

والجمعة 10 يوليو/تموز، اتهم محافظ أرخبيل سقطرى، رمزي محروس، المجلس الإنتقالي الجنوبي وبإيعاز من داعميه بـ"تجريف مؤسسات الدولة وإقصاء القيادات الشرعية من مفاصل الدولة واستبدالهم بعناصرهم في المرافق الأمنية والعسكرية والمدنية".

وأوضح أن الانتقالي يعمل على "استحداث مواقع عسكرية في الأرخبيل وملشنة المحافظة وتوزيع السلاح وبيعه في الأسواق في مظاهر غريبة ومستهجنة وخارجة عن النظام والقانون وأعراف وتقاليد المجتمع".

واعتبر "كل هذه الإجراءات باطلة ومرفوضة وتزيد من تعقيد الوضع وعرقلة الجهود التي تبذلها الدولة والسعودية للحل وعودة الوضع على ما كان عليه قبل التمرد وعودة مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية".

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